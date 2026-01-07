松屋「生野菜」が今だけ50円引き！松屋60周年記念企画の第1弾キャンペーンは1月20日5時まで。

松屋は、2026年1月5日から20日まで、対象メニューを注文すると「生野菜」が50円引きの100円になるキャンペーンを実施しています（一部店舗を除く）。

毎日15時から翌5時までの時間限定

冬のキャベツは、寒さによって甘さが増し、シャキッとした食感が引き立つといわれています。また、「松屋のフレンチドレッシング」は、"生ドレッシング"ならではのフレッシュさが特徴。生野菜の魅力を最大化してくれるこだわりの味わいで、さらにおいしさアップ。

今だから味わえるおいしさをお得に体験できるチャンスです。1月20日までの15時から翌5時までの間、対象のメニューを注文すると「生野菜」が通常価格150円から50円引きの100円で食べられます。

対象メニューは、牛めし・丼・カレー類（定食、朝定食、ロカボメニュー、おこさまメニュー、サイドメニューは対象外）。券売機、タブレット、モバイルオーダー、松弁ネットからの注文が対象です。

対象メニューの詳細は、公式サイトやアプリで確認できます。

成田空港第3ターミナル店、パーキングエリア内の店舗では実施していません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部