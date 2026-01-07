松屋「生野菜」が今だけ50円引き！松屋60周年記念企画の第1弾キャンペーンは1月20日5時まで。
松屋は、2026年1月5日から20日まで、対象メニューを注文すると「生野菜」が50円引きの100円になるキャンペーンを実施しています（一部店舗を除く）。
毎日15時から翌5時までの時間限定
冬のキャベツは、寒さによって甘さが増し、シャキッとした食感が引き立つといわれています。また、「松屋のフレンチドレッシング」は、"生ドレッシング"ならではのフレッシュさが特徴。生野菜の魅力を最大化してくれるこだわりの味わいで、さらにおいしさアップ。
今だから味わえるおいしさをお得に体験できるチャンスです。1月20日までの15時から翌5時までの間、対象のメニューを注文すると「生野菜」が通常価格150円から50円引きの100円で食べられます。
対象メニューは、牛めし・丼・カレー類（定食、朝定食、ロカボメニュー、おこさまメニュー、サイドメニューは対象外）。券売機、タブレット、モバイルオーダー、松弁ネットからの注文が対象です。
対象メニューの詳細は、公式サイトやアプリで確認できます。
成田空港第3ターミナル店、パーキングエリア内の店舗では実施していません。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部