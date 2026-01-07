ももクロ・佐々木彩夏、二日酔いで現場入り!? それでもみんなから愛される理由

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃792は「クイズ！あの人に聞きました」をお届け！

◆夏菜子、伝説の発言に塚地号泣

この企画では、ももクロをよく知る関係者へのアンケートを実施。メンバーが自ら回答することで、彼女たちの実体が明らかになっていく。

まずは、ももクロファン、通称「モノノフ」として知られるドランクドラゴン・塚地武雅に聞いた「ももクロの現場で感動したシーンは？」というアンケートからスタート。

佐々木彩夏は、コロナ禍の2022年に行われたももクロのイベントにて、声が出せないファンに代わって、塚地が『overture』のかけ声を行ったシーンを挙げた。これは惜しくも不正解。

玉井詩織は「10周年の東京ドームの1曲目の『Z伝説 〜終わりなき革命〜』を見たら、感動しちゃってそのあとのライブ全然頭に入らなかった」と答えるも、司会の東京03・飯塚悟志から「それ俺じゃねぇか！」とツッコまれる。

ももクロの10周年記念ライブを観覧した飯塚が、4人の勇姿に感銘を受けたことをイジっているのだが、もちろんこれも不正解。

正解は「OZZFEST JAPAN 2013」での百田夏菜子の発言だ。

ロックフェスにアイドルが出演することが異例だった当時、百田の言い放った「見てから決めろー！」「今、目の前にいる私たちがアイドルだー！」という叫びは、今聞いても鳥肌の立つ名言だった。

モノノフである塚地は、イベント紹介番組のレポーターとして現場に居合わせ、偶然この伝説を目撃したという。その光景を当事者として語る塚地の言葉は、まるで小説のようだ。

◆あーりんの豪快な人柄が暴露される！

『ももクロChan』の構成作家に聞いた「ももクロと仕事をしていてうれしかったことは？」というアンケートでは、ももクロメンバーが構成作家のことを気にかけていることや、芸人・永野とコントをした高城れにが、作家のアドバイスによってめきめき成長したというエピソードなどが明かされた。

続いては、ヘアメイクに聞いた「佐々木彩夏さんの楽屋での印象は？」。玉井から「二日酔いで来る」や「ずっとなんか食べてる」と暴露され、さすがの飯塚も「玉井さんが答えると佐々木さんの好感度が下がる。気をつけて」と注意する。

ほかにも「本番30分前に自分で前髪を切る」「まつ毛は自分でやる」など、佐々木のヘアメイクへのこだわりが明かされる。ずっとネットショッピングをし、ライブ直前までスマホをイジり、恋愛リアリティショーの話ばかりするという佐々木の等身大の姿には、ほっこりしてしまう。

肝心の正解は「口を開けて、よだれを垂らして寝てる」や「撮影の合間にスッと眠り、スッと起きる」という睡眠にまつわる話が集まった。

ほかにも「ひとりの世界にこもることなく、みんなと対話ができる。自分自身もちゃんとリラックスしてる。あーりんの話はいつでもおもしろい」や「後輩といるときはちゃんとお姉さんだし、ももクロメンバーといるときはちゃんと甘えていて、楽屋と楽屋外の印象は変わらない」といったエピソードからは、佐々木のナイスな人柄がうかがえた。

「クイズ！あの人に聞きました」はここで終了！ 正解数が一番多かった百田には「豪華・駄菓子詰め合わせセット」が送られた。さすがももクロのリーダー。メンバーのことを一番よくわかっているのかもしれない。