「ベリーHAPPY！贅沢いちご時間」セブンからいちごの新作がどっさり登場。ラインアップぜんぶ紹介するよ

セブン-イレブンでは1月15日の「いちごの日」にあわせ、いちご尽くしの限定シリーズ「ベリーHAPPY！贅沢いちご時間」を開催しています。

和洋スイーツ、パン、アイスなど いちごを贅沢に楽しめる23アイテムを全国展開（沖縄・一部地域は発売日が異なる場合あり）。朝食からデザートまで、甘酸っぱいいちごの魅力が詰まったラインアップです。

甘酸っぱい冬ならではの幸せ...

今回はすべての商品ラインアップを紹介します。

●もちもち生地のいちごチョコクレープ

もちもちのクレープ生地にチョココーチング、パイ生地、ミルククリーム、甘酸っぱいいちごソースを包んだ、食感の楽しさ満点スイーツです。

価格は280円。12月30日から全国販売中で、沖縄県では1月8日から販売です。

●とろ生チーズケーキ いちご

なめらかなチーズケーキに酸味の効いたいちごムースを重ねた2層仕立て。甘酸っぱいソースがアクセントになっています。

価格は259円。1月1日から沖縄県を除く全国で販売されています。

●プリンケーキパフェ いちごとミルク

ミルクプリンといちごをたっぷり盛り付けたカップパフェ。ご褒美デザートにぴったりの贅沢仕立てです。

価格は399円。1月6日から沖縄県を除く全国で販売しています。沖縄県は1月15日から順次販売されます。

●いちごのダブルシュークリーム

果肉入りいちごソースといちごホイップが一度に味わえる、ふんわりとしたシュークリームです。

価格は237円。1月6日から全国で販売中です。

●いちごクリームどら いちごソース入り

ふわもち食感の生地にいちごクリームと果肉入りいちごソースを挟んだどら焼。甘酸っぱさが引き立ちます。

価格は237円。1月6日から沖縄県を除く全国で販売されています。

●いちごとあんこの和パフェ

いちご葛プリン、つぶあん、みるくムース、お団子など多彩な具材を重ねた和風パフェです。

価格は410円。1月6日から沖縄県を除く全国で販売されています。

●もっちりみるくわらび いちご

練乳入りのもっちりわらびに果肉入りいちごソースと練乳ソースをかけた商品です。

価格は270円。1月11日から沖縄県を除く全国で販売します。

●まるごと一粒 苺大福

大きな苺を濃厚みるく餡と柔らかい餅生地で包んだ大福。苺の酸味とミルキーな餡の甘さが絶妙です。

価格は270円。1月11日から東北・沖縄県を除く全国で販売されます。

●フレンチクルーラー いちご

ホイップ入りのドーナツにいちごコーティングをした、軽い食感といちご風味がおいしい一品です。

価格は170円。1月6日から沖縄県を除く全国で販売されています。

●いちごのショコラボウル

ココアを練り込んだふんわりとしたパン生地に、甘酸っぱいいちごクリームをたっぷりと詰めた菓子パンです。表面には色鮮やかないちごコーティングがのり、いちごの香りと見た目の華やかさも楽しめます。

価格は181円。1月6日から沖縄県を除く全国で販売されています。

●セブンプレミアム いちごのツイストデニッシュ

いちご果汁入りのシートを折り込み、ねじって焼き上げたツイストデニッシュ。表面にまぶしたザラメが "ザクザク"とした食感のアクセントになっており、甘さとクリスピーな食感が楽しめます。

価格は149円。1月6日から北海道・関西・沖縄県を除く全国で販売されています。

●セブンプレミアム いちごミルクオムレット3個入

オムレット形に焼き上げたパンケーキ生地で、いちごのフリーズドライを混ぜ込んだミルクホイップをサンド。ふわもちの生地とミルキーなクリーム、ほんのり広がるいちごの酸味が魅力です。

価格は159円。東北・関東・甲信越・北陸・東海・近畿・中国・四国・福岡県で販売されています。

●セブンプレミアム いちごとチョコのブリオッシュ3個入

ピンク色のいちご風味生地にチョコチップを折り込み、ブリオッシュに仕立てた一口サイズの菓子パン。いちごの甘さとチョコのコクが相性よく、軽いおやつにも最適です。

価格は170円。東北・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・東京都・神奈川県・甲信越・北陸・大阪府・和歌山県・鳥取県・島根県・広島県・山口県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県で販売されています。

●セブンプレミアム いちごスティック6本入

いちご果汁入りの生地を棒状に焼き上げたスティックパン。いちご香るほんのり甘い味わいで、手軽に食べられるスティックタイプです。

価格は170円。東北・関東・甲信越・北陸・東海・近畿・中国・四国で販売されています。

●セブンプレミアム ひとくちサイズのボールドーナツ いちご

ひとくちサイズの小さなドーナツが複数入った商品で、軽い食感とほんのりとしたいちご風味が特徴です。おやつやコーヒータイムにもおすすめ。

価格は192円。東北・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・東京都・神奈川県・甲信越・北陸・大阪府・和歌山県・鳥取県・島根県・広島県・山口県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県で販売されています。

●セブンプレミアム いちごチョコデニッシュ

いちご風味のデニッシュ生地に、甘酸っぱいイチゴといちごチョコを折り込み、味わいと食感を両立した一品です。

価格は159円。東北・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・東京都・神奈川県・甲信越・北陸・大阪府・和歌山県・鳥取県・島根県・広島県・山口県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県で販売されています。

●セブンプレミアム まるで甘熟いちご

いちごを凍らせたような「果肉感」を楽しめるアイス。甘酸っぱいいちごの味わいがぎゅっと詰まった一品です。

価格は192円。全国で販売されています。

●セブンプレミアム いちごのふわふわショートケーキサンド

ふわふわのビスケットで、いちご果肉入りアイスをサンド。まるでショートケーキのような味わいが楽しめる冷たいスイーツです。

価格は246円。1月6日から全国で販売されています。

●セブンプレミアム ワッフルコーンストロベリー

いちご果肉入りのミルクアイスを、香ばしいワッフルコーンで包んだアイス。いちごの甘酸っぱさとコーンの香ばしさを一緒に楽しめます。

価格は289円。1月6日から全国で販売されています。

●セブンプレミアム チョコレートバー ストロベリー

ミルキーないちごアイスにいちご果肉をたっぷり混ぜ込んだバータイプのアイス。ストロベリー感強めのフレーバーです。

価格は278円。1月6日から全国で販売されています。

●セブンプレミアム 今川焼いちごチョコ 2個入

いちごクリームとチョコを組み合わせた、2個入りの今川焼スタイルの冷凍スイーツ。和風の甘さといちごの酸味のバランスが特徴です。

価格は216円。1月6日から全国で販売されています。

●セブンプレミアム チョコがけいちごホワイトチョコ

フリーズドライいちごをホワイトチョコレートで包んだ贅沢スイーツ。いちごの酸味とホワイトチョコのミルキーな甘さを楽しめます。

価格は397円。1月13日から全国で販売されます。

●セブンプレミアム チョコがけいちご抹茶チョコ

フリーズドライいちごに抹茶チョコレートをコーティングした商品。抹茶のほろ苦さといちごの酸味が調和した、少し大人向けのテイストです。

価格は397円。1月13日から全国で販売されます。

※価格はすべて税込みです。

東京バーゲンマニア編集部