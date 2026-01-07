【ただいま待機中につき】 1月7日 連載開始

【拡大画像へ】

小学館は1月7日、マンガワンにて原作・後藤ねぎ氏、作画・御家かえる氏によるマンガ「ただいま待機中につき」の連載を開始した。

「ただいま待機中につき」は、大学のアイドル・竹内メイと、友達ゼロの川崎の奇妙で甘い同居関係を描いたラブコメディ。「隣の部屋で働くメンエス嬢」というメイの秘密を知ってしまった川崎の部屋に、メイが入り浸るようになる。やがてメイ以外の“秘密を抱えたメンエス嬢”たちまで彼の部屋へ集まりだし……。

なお、現在マンガワンでは、最新話となる第2話「勘違いと駆け引き」の先読み配信も行なわれており、購読には80コインか2SPライフが必要となる。次回の更新は1月21日を予定している。

【新連載】

第1話「出会いと秘密」のページ

第2話「勘違いと駆け引き」のページ

【あらすじ】

大学のアイドル・竹内メイは、美貌も成績も完璧な“学内最強ヒロイン” だが、その裏の顔は…隣の部屋で働くメンエス嬢。 その秘密を知る男子は、大学でたった一人だけ。

友達ゼロの川崎だけが、メイの秘密を知り、 彼の部屋には、メイが当たり前のように入り浸り始める。

大学では他人、家では恋人未満で半同棲状態。 「4年間、この秘密守れたら…特別にしてあげる。」 危険すぎる約束から始まる、奇妙で甘い同居関係・開幕！

やがてメイ以外の“秘密を抱えたメンエス嬢”たちまで 川崎の部屋へ集まりだし…！？ 平凡だった大学生活は、いつの間にか“待機室の中心”へ──

（C）後藤ねぎ・御家かえる／小学館