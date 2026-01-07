株式会社セキドは1月6日（火）、PGYTECHの「CreateMate 高速ミニカードリーダー内蔵ケース」を発売した。クラシックブラックとアイボリーホワイトの2色展開で、いずれも価格は3,960円。

メモリーカードリーダーが一体化したカードケース。SDカード2枚、microSDカード4枚の収納スペースと、SD/microSDのデュアルスロットを備えている。転送速度は最大312MB/秒で、2枚同時読み取りにも対応する。

一体型のUSB Type-Cケーブルを搭載。スマートフォンなどに直接データを転送するといったことも可能としている。

またこのケーブルは内部に9芯構造を採用して耐久性を高めており、吊り下げ用のストラップとしても活用できるという。

CreateMateシリーズには、CFexpressカードのカードリーダーおよび収納スペースを備えたモデルも発売済み。今回登場したモデルは、SD/microSD対応としたことでより小型・軽量設計となった。

外形寸法：60×63×19mm（ケーブル除く）、97×77×19mm（ケーブル含む） 重量：50g