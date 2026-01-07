G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ブラック English

　「BCNランキング」2025年12月22日〜28日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ブラック English

G515-TKL-RTBK（ロジクール）

2位　G213 RGB Gaming Keyboard

G213r（ロジクール）

3位　PRO Gaming Keyboard Linear

G-PKB-002LN（ロジクール）

4位　G413 TKL SE Mechanical Gaming Keyboard

G413TKLSE（ロジクール）

5位　G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard-Linear

G512r-LN（ロジクール）

6位　PRO X TKL RAPID ブラック Japanese

G-PKB-TKL-RTBK（ロジクール）

7位　G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ホワイト English

G515-TKL-RTWH（ロジクール）

8位　HyperX Alloy Core RGB

HX-KB5ME2-JP（HP）

9位　PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White

PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White（Pulsar Gaming Gears）

10位　PRO Gaming Keyboard Clicky

G-PKB-002CK（ロジクール）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。