「全員でオールを漕いでいく」。志垣ジュビロの新たな船出。攻守で主導権を取る「アクションフットボール」をいかにレベルアップさせるか
J２のジュビロ磐田は１月５日、新体制発表と初練習を行なった。磐田市内の会場では志垣良新監督をはじめ、磐田U-18から昇格したDF甲斐佑蒼とFW石塚蓮歩、大卒ルーキーのDF吉村瑠晟（関西大学）、横浜FCから加入したDF山粼浩介、昨夏にJ１のサンフレッチェ広島から期限付き移籍し、完全移籍となったMF井上潮音が登壇。それぞれが今年にかける思いを語った。
「心技体のすべてにおいてレベルアップを図り、その基準を上げることで、より成長、より結果を求めて、力強く進んでいきた」と藤田俊哉スポーツダイレクター。コーチからの昇格という形で、クラブから新たに命運を託された志垣監督は「何としても早くJ１に復帰して、また全国を魅了するような、そして世界に打って出ていけるようなサッカーを、その礎をまずはしっかり築いていきたい」と決意を語った。
ここからの半年間は、夏にスタートするシーズンへの移行でもある。J２とJ３の混合戦となる百年構想リーグをどう戦うか、この期間にどういったものを積み上げていくかはクラブの戦略による。志垣監督は「クラブとして百年構想リーグもトップを獲りにいくという明確な目標がある」と語る。成長と結果をいかに癒合させていくかがテーマになる。
その鍵を握るのが、新戦力や若手選手の台頭もそうだが、攻守にわたりアグレッシブに主導権を取っていく「アクションフットボール」をいかにレベルアップさせるかという基準において、志垣監督の守備構築は生命線だ。ただし、単に失点を減らすための守備強化にとどまらず、攻撃といかにリンクさせていくかが大事になってくる。
そう語る志垣監督は、良い攻撃で終われば良い守備につながるというビジョンを持つが、キーワードとなる「プログレッション」（前進）という言葉の通り、ボールを握る時間を長くするよりは効率良くボールを縦に運んで、高い位置でフィニッシュを狙っていく戦い方がベースになりそうだ。
昨シーズンに引き続き、J２で戦うことになるが、井上の完全移籍という形での“残留”は大きい。昨年は半年間でジョン・ハッチンソン監督、終盤戦を指揮した安間貴義監督のもとでクオリティの高いプレーを見せて、中盤から攻守両面に良い流れをもたらした。「自分の年齢を考えると１年半、J２というのは正直、迷ったところではあった」と語るが、１年半後に昇格するという目標をクラブと共有して、引っ張っていく思いを明かしたのは印象的だった。
さらに名古屋グランパスから期限付き移籍期間の延長という形ではあるが、昨シーズンに６得点・３アシストを記録した倍井謙も残留。志垣サッカーの主翼として、攻撃を引っ張っていくことが期待される。
アルビレックス新潟から植村洋斗、SC相模原から西久保駿介、栃木SCから藤原健介が復帰しており、あらためて彼らが主力に定着できるかどうかも、百年構想リーグからの躍進を左右しうる。
夏からはシーズン移行に合わせて、U-21リーグ参加という新たな試みもある。U-18プレミアリーグに昇格したユースチームは安間監督がトップチームから戻る形で率いるが、磐田ではU-21はセカンドチームというより、育成年代のトップという位置付けになる。
18歳の甲斐や石塚、高卒ルーキーのDF増田大空（流通経済大柏）は当然、U-21リーグの出場資格を持つが、U-23アジアカップに参加中のMF川合徳孟のように、年齢に甘えずポジション争いに絡んでいくことが、チームの底上げにつながる。
期待の若手の一人である増田は全国高校サッカー選手権でチームがベスト４に勝ち上がっているため、新体制発表は欠席したが、増田と同じ左サイドバックで、主力の座を狙う吉村にも飛躍の期待がかかる。全日本大学選抜のメンバーであり、大学３年次に磐田内定となり、特別指定選手として、しばしばチームに帯同していた。
