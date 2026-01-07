日経225オプション1月限（7日日中） 5万3000円コールが出来高最多1425枚
7日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2640枚だった。うちプットの出来高が6655枚と、コールの5985枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の714枚（3円安24円）。コールの出来高トップは5万3000円の1425枚（198円安58円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 60000
9 -1 1 56000
213 -5 1 55500
503 -13 2 55000
322 -28 4 54500
35 -33 4 54375
99 -42 5 54250
26 -45 10 54125
589 -61 8 54000
25 -57 10 53875
75 -87 14 53750
38 -94 16 53625
400 -120 22 53500
37 -124 27 53375
222 -145 36 53250
87 -174 46 53125
1425 -198 58 53000 1060 +335 3
307 -256 69 52875
411 -260 85 52750 600 +65 1
33 -307 113 52625
474 -358 147 52500 675 +275 25
118 -299 181 52375 555 +165 11
225 -410 220 52250 500 +200 58
18 -241 259 52125 410 +110 11
162 -520 315 52000 330 +129 363
14 -380 380 51875 298 +108 97
19 -350 500 51750 234 +73 81
2 -270 580 51625 189 +41 39
9 -625 620 51500 160 +41 230
51375 130 +27 33
2 -600 820 51250 114 +23 151
51125 89 -2 44
22 -680 1015 51000 76 +9 390
50875 76 +6 10
4 -460 1250 50750 62 +10 259
50625 53 -9 11
11 -485 1470 50500 43 +3 703
50375 41 +1 7
50250 30 -4 169
50125 30 -1 17
9 -530 1935 50000 24 -3 714
49875 24 -1 12
1 2185 49750 18 -5 23
49625 18 -3 27
49500 16 -3 208
49375 15 -3 17
49250 15 -1 53
49125 11 -4 26
49000 11 -2 290
48875 9 -4 11
