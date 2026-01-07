　7日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2640枚だった。うちプットの出来高が6655枚と、コールの5985枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の714枚（3円安24円）。コールの出来高トップは5万3000円の1425枚（198円安58円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　60000　
　　 9　　　-1　　　 1　　56000　
　 213　　　-5　　　 1　　55500　
　 503　　 -13　　　 2　　55000　
　 322　　 -28　　　 4　　54500　
　　35　　 -33　　　 4　　54375　
　　99　　 -42　　　 5　　54250　
　　26　　 -45　　　10　　54125　
　 589　　 -61　　　 8　　54000　
　　25　　 -57　　　10　　53875　
　　75　　 -87　　　14　　53750　
　　38　　 -94　　　16　　53625　
　 400　　-120　　　22　　53500　
　　37　　-124　　　27　　53375　
　 222　　-145　　　36　　53250　
　　87　　-174　　　46　　53125　
　1425　　-198　　　58　　53000　　1060 　　+335　　　 3　
　 307　　-256　　　69　　52875　
　 411　　-260　　　85　　52750　　 600 　　 +65　　　 1　
　　33　　-307　　 113　　52625　
　 474　　-358　　 147　　52500　　 675 　　+275　　　25　
　 118　　-299　　 181　　52375　　 555 　　+165　　　11　
　 225　　-410　　 220　　52250　　 500 　　+200　　　58　
　　18　　-241　　 259　　52125　　 410 　　+110　　　11　
　 162　　-520　　 315　　52000　　 330 　　+129　　 363　
　　14　　-380　　 380　　51875　　 298 　　+108　　　97　
　　19　　-350　　 500　　51750　　 234 　　 +73　　　81　
　　 2　　-270　　 580　　51625　　 189 　　 +41　　　39　
　　 9　　-625　　 620　　51500　　 160 　　 +41　　 230　
　　　　　　　　　　　　　51375　　 130 　　 +27　　　33　
　　 2　　-600　　 820　　51250　　 114 　　 +23　　 151　
　　　　　　　　　　　　　51125　　　89 　　　-2　　　44　
　　22　　-680　　1015　　51000　　　76 　　　+9　　 390　
　　　　　　　　　　　　　50875　　　76 　　　+6　　　10　
　　 4　　-460　　1250　　50750　　　62 　　 +10　　 259　
　　　　　　　　　　　　　50625　　　53 　　　-9　　　11　
　　11　　-485　　1470　　50500　　　43 　　　+3　　 703　
　　　　　　　　　　　　　50375　　　41 　　　+1　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　50250　　　30 　　　-4　　 169　
　　　　　　　　　　　　　50125　　　30 　　　-1　　　17　
　　 9　　-530　　1935　　50000　　　24 　　　-3　　 714　
　　　　　　　　　　　　　49875　　　24 　　　-1　　　12　
　　 1　　　　　　2185　　49750　　　18 　　　-5　　　23　
　　　　　　　　　　　　　49625　　　18 　　　-3　　　27　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　16 　　　-3　　 208　
　　　　　　　　　　　　　49375　　　15 　　　-3　　　17　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　15 　　　-1　　　53　
　　　　　　　　　　　　　49125　　　11 　　　-4　　　26　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　11 　　　-2　　 290　
　　　　　　　　　　　　　48875　　　 9 　　　-4　　　11　