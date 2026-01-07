　7日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3808枚だった。うちプットの出来高が2345枚と、コールの1463枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の615枚（7円高47円）。コールの出来高トップは5万9000円の181枚（42円安51円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 5　　　-1　　　 1　　68000　
　　 1　　　-3　　　 3　　65000　
　　17　　　-6　　　 7　　63000　
　　46　　 -10　　　11　　62000　
　　59　　 -17　　　18　　61000　
　 145　　 -17　　　37　　60000　
　 181　　 -42　　　51　　59000　
　　81　　 -63　　　88　　58000　
　 120　　 -87　　 150　　57000　
　　52　　-100　　 195　　56500　
　　 6　　 -93　　 217　　56250　
　 172　　-124　　 251　　56000　
　　 2　　 -97　　 278　　55750　
　　88　　-165　　 320　　55500　
　　37　　-115　　 365　　55250　
　 135　　-170　　 410　　55000　
　　 1　　 +35　　 530　　54750　
　　60　　-180　　 520　　54500　
　　 1　　　　　　 655　　54375　
　　39　　-245　　 640　　54000　　2445 　　 -40　　　 1　
　　 1　　-180　　 730　　53750　
　　26　　-180　　 810　　53500　
　　50　　-300　　 995　　53000　
　　 2　　-255　　1040　　52875　
　　21　　-315　　1090　　52750　
　　 6　　-140　　1150　　52625　
　　15　　-300　　1200　　52500　
　　 1　　 -95　　1315　　52375　
　　10　　-340　　1280　　52250　　1415 　　 +45　　　 5　
　　 1　　+255　　1615　　52125　　1530 　　+220　　　 5　
　　36　　-295　　1470　　52000　　1445 　　+200　　　37　
　　　　　　　　　　　　　51875　　1400 　　　　　　　32　
　　　　　　　　　　　　　51750　　1335 　　+165　　　14　
　　　　　　　　　　　　　51500　　1260 　　+220　　　24　
　　 5　　-180　　2200　　51000　　1075 　　+190　　　41　
　　　　　　　　　　　　　50750　　 970 　　+130　　　 7　
　　 1　　-105　　2405　　50500　　 900 　　+125　　　50　
　　　　　　　　　　　　　50375　　 855 　　+110　　　38　
　　　　　　　　　　　　　50250　　 825 　　+110　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 765 　　+135　　　75　
　　　　　　　　　　　　　49875　　 770 　　　　　　　15　
　　 1　　　　　　3210　　49750　　 705 　　 +85　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 635 　　　　　　　 4　
　　 1　　　　　　3390　　49500　　 690 　　+150　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 610 　　+100　　　29　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 570 　　+110　　　29　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 540 　　 +90　　　10　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 520 　　 +80　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　48500　　 480 　　 +85　　　21　
　　 5　　　　　　4370　　48250　
　　13　　　　　　4595　　48000　　 410 　　 +65　　 139　
　　　　　　　　　　　　　47750　　 385 　　 +55　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47625　　 340 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47500　　 355 　　 +56　　　37　