日経225オプション2月限（7日日中） 3万7000円プットが出来高最多615枚
7日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3808枚だった。うちプットの出来高が2345枚と、コールの1463枚を上回った。プットの出来高トップは3万7000円の615枚（7円高47円）。コールの出来高トップは5万9000円の181枚（42円安51円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 -1 1 68000
1 -3 3 65000
17 -6 7 63000
46 -10 11 62000
59 -17 18 61000
145 -17 37 60000
181 -42 51 59000
81 -63 88 58000
120 -87 150 57000
52 -100 195 56500
6 -93 217 56250
172 -124 251 56000
2 -97 278 55750
88 -165 320 55500
37 -115 365 55250
135 -170 410 55000
1 +35 530 54750
60 -180 520 54500
1 655 54375
39 -245 640 54000 2445 -40 1
1 -180 730 53750
26 -180 810 53500
50 -300 995 53000
2 -255 1040 52875
21 -315 1090 52750
6 -140 1150 52625
15 -300 1200 52500
1 -95 1315 52375
10 -340 1280 52250 1415 +45 5
1 +255 1615 52125 1530 +220 5
36 -295 1470 52000 1445 +200 37
51875 1400 32
51750 1335 +165 14
51500 1260 +220 24
5 -180 2200 51000 1075 +190 41
50750 970 +130 7
1 -105 2405 50500 900 +125 50
50375 855 +110 38
50250 825 +110 7
50000 765 +135 75
49875 770 15
1 3210 49750 705 +85 4
49625 635 4
1 3390 49500 690 +150 5
49250 610 +100 29
49000 570 +110 29
48875 540 +90 10
48750 520 +80 4
48500 480 +85 21
5 4370 48250
13 4595 48000 410 +65 139
47750 385 +55 4
47625 340 2
47500 355 +56 37
