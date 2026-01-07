日経225オプション3月限（7日日中） 4万4000円プットが出来高最多45枚
7日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は223枚だった。うちプットの出来高が202枚と、コールの21枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の45枚（52円高320円）。コールの出来高トップは5万3000円の10枚（215円安1455円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 7 70000
1 -18 20 64000
2 -55 115 60000
4 495 56250
1 -190 730 55000
1 -30 1145 54000
10 -215 1455 53000
51000 1465 +105 4
50375 1315 16
48000 750 +75 4
46750 565 1
46500 520 2
45000 355 +25 1
44000 320 +52 45
43000 270 +25 1
41250 198 1
41000 180 +25 17
40500 165 1
40000 160 +23 2
37000 80 -16 2
36000 85 -1 2
35000 80 +9 2
31000 51 5
27000 30 1
25000 20 +2 31
24000 22 2
20000 10 0 7
18000 9 0 1
16000 6 +1 18
12000 3 0 26
10000 2 0 10
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 7 70000
1 -18 20 64000
2 -55 115 60000
4 495 56250
1 -190 730 55000
1 -30 1145 54000
10 -215 1455 53000
51000 1465 +105 4
50375 1315 16
48000 750 +75 4
46750 565 1
46500 520 2
45000 355 +25 1
44000 320 +52 45
43000 270 +25 1
41250 198 1
41000 180 +25 17
40500 165 1
40000 160 +23 2
37000 80 -16 2
36000 85 -1 2
35000 80 +9 2
31000 51 5
27000 30 1
25000 20 +2 31
24000 22 2
20000 10 0 7
18000 9 0 1
16000 6 +1 18
12000 3 0 26
10000 2 0 10
株探ニュース