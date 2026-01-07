　7日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は223枚だった。うちプットの出来高が202枚と、コールの21枚を上回った。プットの出来高トップは4万4000円の45枚（52円高320円）。コールの出来高トップは5万3000円の10枚（215円安1455円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　 0　　　 7　　70000　
　　 1　　 -18　　　20　　64000　
　　 2　　 -55　　 115　　60000　
　　 4　　　　　　 495　　56250　
　　 1　　-190　　 730　　55000　
　　 1　　 -30　　1145　　54000　
　　10　　-215　　1455　　53000　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1465 　　+105　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　50375　　1315 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 750 　　 +75　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46750　　 565 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 520 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 355 　　 +25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 320 　　 +52　　　45　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 270 　　 +25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 198 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 180 　　 +25　　　17　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 165 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 160 　　 +23　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　80 　　 -16　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　85 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　80 　　　+9　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　51 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　30 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　20 　　　+2　　　31　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　22 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　10 　　　 0　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 9 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　 6 　　　+1　　　18　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 3 　　　 0　　　26　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 2 　　　 0　　　10　


株探ニュース