マクドナルド公式Xが1月6日、突如として投稿した1枚の画像に、往年の週刊少年ジャンプファンが反応を寄せています。

「1月14日 あいつとここで勝負だ」という決意めいた言葉と共にアップされたのは、公園のステージと思しき場所に佇む、学ラン＆リーゼントらしき人物の黒いシルエットでした。こ……これはもしや……。

投稿を見てピンときた人は、間違いなくジャンプ黄金期を通ってきた世代でしょう。

この場所は東京都武蔵野市、井の頭恩賜公園の野外ステージ前。ここは漫画「ろくでなしBLUES」において、主人公・前田大尊が、東京四天王の一角・葛西と死闘を繰り広げた、まさに作中屈指の「聖地」です。遠くからステージを捉えるこの構図も、漫画のワンシーンを彷彿とさせます。

さらに翌7日には、「こ、このポーズわ！」というポストと共に、新たな画像が公開されました。そこに描かれていたのは、2人の人物のシルエット。手のひらを上に向け、舌を出す、あの独特なポーズ……そして特徴的な髪型。これはどう見ても、大尊の親友であり悪友、勝嗣と米示のコンビに見えます。

この一連の投稿に対し、原作者である森田まさのり氏も反応。6日の投稿を引用リポストする形で、「お……！」と短くも意味深なコメントを寄せており、コラボレーションはほぼ確実と見られています。

マクドナルドといえば、直近でも「ストリートファイターII」や「名探偵コナン」など、幅広い世代に刺さるコラボを展開してきました。しかし、ここに来てまさかの硬派なヤンキー漫画「ろくでなしBLUES」。一体どのようなコラボになるのか？コラボバーガーが登場するのか、まさかのハッピーセットか、それともCMなどのスポット的な登場なのか……現時点では全く予想がつきません。

「ろくでなしBLUES」は、1988年から1997年まで「週刊少年ジャンプ」で連載された学園モノ漫画。吉祥寺の帝拳高校を舞台に、喧嘩とボクシング、そして友情と恋を描き、コミックス累計発行部数は6000万部を超える、言わずと知れた大ヒット作です。「何やってんだおまえわ！」「○○らっちゃれらー！？」といった独特のセリフ回しも特徴でした。

Xの決戦予告日は「1月14日」。あいつとここで勝負だ、という言葉が何を意味するのか。続報を楽しみに待ちましょう。

