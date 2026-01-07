城咲仁 （C）ORICON NewS inc.

　元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）が6日、自身のインスタグラムを更新。昨年に納車を報告した愛車・トヨタ「アルファード」をマット加工したことを報告した。

【写真】「かっけー！」“マット加工”した城咲仁の愛車トヨタ・アルファード

　城咲は、妻でタレントの加島ちかえ（36）の第1子出産を目前に控え、新しいファミリーカーとしてアルファードを納車。今回は「プロテクションラッピング！いたしました」と、光沢感がなくなりつつも艶感がある、高級感ただよう愛車を披露している。

　「間も無くジンチカベイビーがきてくれます!!この車で家族でたくさんの素敵な思い出を作っていきます　今から楽しみすぎます　これからもジンチカ家族を宜しくお願いいたします」と、新たに完成した愛車に心はずませ、ファンへメッセージを送った。

　マット加工したアルファードに、コメント欄には「たくさんの夢がありますね」「かっけー！うらやましい」などの声が寄せられている。