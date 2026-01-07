「東京スポーツ新聞社制定2025年度プロレス大賞 supported by にしたんクリニック」授賞式が行われ、最優秀選手賞の上谷沙弥さんや、新人賞の武知海青さんら各賞受賞者が登壇しました。



特別話題賞を受賞した有田哲平さん（くりぃむしちゅー）は、授賞式後の囲み取材で“プロレス大賞は子どもの頃から見ている。一度は何らかの形で関わりたいと思っていたら、まさか本当に（賞を）いただけるとは。あんまり芸能界の方で表彰されたこともないので、本当に嬉しい”と、喜びのコメント。









“YouTubeで「すごいなこの選手」と語っていた方々が、ズラりと賞を獲られた。自分のことのように嬉しい”と、他の受賞者について語ると、“こういう言い方は良くないですけど、（自分は）見る目がある（笑）”と、謙遜していました。









今年活躍が期待される選手を聞かれると、“いや〜、もうウルフアロンじゃないですかね。個人的にはフワちゃんも期待しているんですが、やっぱりウルフアロンの先日の1.4はグッとくるものがありました”と、1月4日にプロレスデビューを果たしたウルフアロンさんに熱視線。









先月29日に再デビュー戦を行ったフワちゃんについては“すごく良いプロレスラーデビューをしたと思っている”と語りつつ、“いかんせん調子に乗りやすいタイプ。調子に乗っていくのだけは怖いので、その都度ガツンと言っていこうと思います”と、話していました。

