¶ÌÌÚ¹¨¡¢Íè½µ¤Ï½À½Ñ¤ÎÂç²ñ¤Î¤¿¤áÅÏ²¤¡¡ºÇÍ¥Àè¤Ï¡ÈÎý½¬¡É¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤â¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë1·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡Ø¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÊÝ¸±Ä´ºº°÷¡¦Å·²»Ï¡¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£Íè½µ¤«¤é½À½Ñ¤ÎÂç²ñ¤Î¤¿¤á¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ËÅÏ¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¶ÌÌÚ¹¨¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª
¡¡ËÜºî¤Ç¿¿Áê²òÌÀ¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡¢ÉÔÅ¨¤ÊÀ¨ÏÓ¤ÎÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤ò±é¤¸¤¿¶ÌÌÚ¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÅÙ³°»ë¤·¤Æ¤Ç¤âÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡ÖÍè½µ¡¢¼Â¤Ï½À½Ñ¤Î»î¹ç¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤¬¼ñÌ£¤À¤È¸ø¸À¤·¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¶ÌÌÚ¡£¼¡¤Ê¤ëÉñÂæ¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤â»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤Ç¤â¡¢º£¤ÏÎý½¬¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÉñÂæ¤Ï¡¢¡ÈÊÝ¸±¶â¡É¤¬Íí¤ó¤À»ö·ï¤ä»ö¸Î¤òÄ´¤Ù¤ëÊÝ¸±Ä´ºº²ñ¼Ò¡£Èà¤éÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶âº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë»ö°Æ¤òÄ´¤Ù¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢ÉÔÀµµ¿ÏÇ¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯ÊÝ¸±¤Î¡È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡É¡£¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¤ª¶â¤Ë´¹»»¤¹¤ëÊÝ¸±¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ò¼é¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤È¤¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÈÈºá¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÑÍºá¤ä¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤ë»ö°Æ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡½¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¶ÌÌÚ¹¨¡¢ÅÏÉôÆÆÏº¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡ª
¡¡ËÜºî¤Ç¿¿Áê²òÌÀ¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡¢ÉÔÅ¨¤ÊÀ¨ÏÓ¤ÎÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤ò±é¤¸¤¿¶ÌÌÚ¡£ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡ÖÅÙ³°»ë¤·¤Æ¤Ç¤âÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Öº£¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡ÖÍè½µ¡¢¼Â¤Ï½À½Ñ¤Î»î¹ç¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÉñÂæ¤Ï¡¢¡ÈÊÝ¸±¶â¡É¤¬Íí¤ó¤À»ö·ï¤ä»ö¸Î¤òÄ´¤Ù¤ëÊÝ¸±Ä´ºº²ñ¼Ò¡£Èà¤éÊÝ¸±Ä´ºº°÷¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶âº¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë»ö°Æ¤òÄ´¤Ù¡¢¤½¤Î¿¿Áê¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢ÉÔÀµµ¿ÏÇ¤ò²òÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯ÊÝ¸±¤Î¡È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡É¡£¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¤ª¶â¤Ë´¹»»¤¹¤ëÊÝ¸±¤Ï¡¢¿Í¡¹¤ò¼é¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤È¤¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÈÈºá¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÑÍºá¤ä¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤ë»ö°Æ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡½¡£