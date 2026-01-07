¿¹ÏÆ·ò»ù¡¢8000Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇäµÑ³Û¤Ï¡ÄÈùÌ¯¤Ê´ê¤¤»ö¤ËÀéÄ»¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß
¥¿¥ì¥ó¥È¿¹ÏÆ·ò»ù¡Ê58¡Ë¤¬6ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁêÀÊ¿©Æ²¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ10Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤¿ºÝ¤Î´ê¤¤»ö¤Ë¡¢MC¤ÎÀéÄ»¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿¹ÏÆ¤¬Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô¤òË¬Ìä¡£Êõ¤¯¤¸ÅöÁª¤Î¸æÍø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÂçÔ¢º²¿À¼Ò¡×¤«¤é¥í¥±¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Öº£Ç¯¤Ï¾¡Éé¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Æ°¤¯¤è¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤Î¿¹ÏÆ¤Ï¡¢ÇÒÅÂ¤ÎÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö1990Ç¯Âå¤Ï¤«¤Ê¤ê¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯¼ý1²¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Åìµþ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤ÆÁ´¹ñ¶è¤Ç¥¢¥¤¥É¥ëÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£
¡Ö¡ÊÅö»þ¡Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê3ÃúÌÜ¡£8000Ëü±ß¤ÇÇã¤Ã¤Æ¡¢Çä¤Ã¤¿»þ2200Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¡¢¸¬µõ¡¢´¶¼Õ¡£¸¬µõ¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤â¿¹ÏÆ·ò»ù¤«¤é¡È¿¹ÏÆ¸¬µõ¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¦¤È¡¢¡Ö¤â¤¦1ÅÙ¡¢Ç¯¼ý1²¯±ß¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤»¤á¤Æ¡Ä¤´¡Ä2500Ëü±ß¤°¤é¤¤¡Ä¡×¤Èµ§¤Ã¤¿¡£
VTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÀéÄ»¥Î¥Ö¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢¿¹ÏÆ¤¬´ê¤Ã¤¿ÈùÌ¯¤ËÀ¸¡¹¤·¤¤¿ô»ú¤Ë¡¢¡Ö¥À¥á¤À¡¢¥À¥á¤À¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Âç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬¡Ö²¿¤ä¤í¡©¡¡2500Ëü¤Ã¤Æ¡£°ìÈÖ¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Î¥Ö¤â¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¤â¤í¤¦¤Æ¤ë³Û¤ò¸À¤¦¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£