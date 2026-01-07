【アーケードアーカイブス タッチダウンフィーバー】 1月8日 配信予定 価格：838円（Nintendo Switch版） プレイ人数：1～4人 【アーケードアーカイブス2 タッチダウンフィーバー】 1月8日 配信予定 価格：1,100円（Xbox Series X|S版） プレイ人数：1～4人

ハムスターは、Nintendo Switch用スポーツゲーム「アーケードアーカイブス タッチダウンフィーバー」を1月8日より配信する。価格は838円。同日、Xbox Series X|S用スポーツゲーム「アーケードアーカイブス2 タッチダウンフィーバー」の配信を開始する。価格は1,100円。

「タッチダウンフィーバー」は1987年にSNKから発売されたスポーツゲーム。ボタン連打で前へ前へ進むという簡単な操作でアメリカンフットボールのアツい攻防を堪能できる。100種類以上のフォーメーションから最適なものを自動で選択してくれるため、細かい戦略が分からない初心者でも熱中できるゲームデザインが特徴となっている。

1月13日にはプレイステーション 4用スポーツゲーム「アーケードアーカイブス タッチダウンフィーバー」およびプレイステーション 5用スポーツゲーム「アーケードアーカイブス2 タッチダウンフィーバー」も配信される予定。

公式番組「アーケードアーカイバー」毎週生配信中！

公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて配信中。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、多くのコンテンツが用意された生番組となっている。1月8日19時からは「タッチダウンフィーバー特集」が配信される予定。

□YouTube ハムスターチャンネルのページ

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation