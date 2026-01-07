今年の干支は「午」。午年に本塁打王を獲得したことのあるパ・リーグの選手を見ると、西武の選手が続いている。

1990年にデストラーデが42本のアーチを描き本塁打王に輝くと、2002年には当時日本記録となるシーズン55本塁打を放ちカブレラが本塁打王のタイトルを獲得。さらに2014年もメヒアと中村剛也が34本塁打を放ち本塁打王に。午年のシーズンは、3度連続で西武の選手が本塁打を獲得している。

山賊打線と他球団から恐れられていた打線を誇った7、8年前ならば、西武からの本塁打王に期待ができたが、昨季はリーグ4位のチーム本塁打80本。現状では西武から本塁打王誕生は考えにくい。

ただ、候補が全くいないわけではない。来日1年目の昨季ネビンは、リーグ3位の21本塁打を放った。2年目の今季、日本の投手に慣れ、長打力を発揮できれば、本塁打王争いに加わることも十分考えられそうだ。現状、日本人の大砲候補が少ないのは寂しいが、西武球団から今季、本塁打王が誕生するか注目だ。

▼ 午年のパ・リーグ本塁打王

1954年：31本 中西太（西鉄）

1966年：34本 野村克也（南海）

1978年：36本 ミッチェル（日本ハム）

1990年：42本 デストラーデ（西武）

2002年：55本 カブレラ（西武）

2014年：34本 中村剛也（西武）、メヒア（西武）