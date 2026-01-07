神宮寺勇太（C）TOBE Co., Ltd.

【モデルプレス＝2026/01/07】Number_i（ナンバーアイ）の神宮寺勇太が1月6日、自身のInstagramを更新。愛車のメンテナンスの様子を公開し、注目を集めている。

【写真】紅白出演イケメンアイドル「神くんのガレージ？」愛車メンテナンス中の様子

◆神宮寺勇太、愛車を公開


神宮寺は「1000km慣らし完了」とつづり、バイクのメンテナンス中の写真を投稿。同バイクはフリスコスタイルでカスタムされた神宮寺こだわりの愛車ハーレーダビッドソン「Softail」で、「美味しく頂きました笑」と慣らし運転の感想を満足そうに続けている。

◆神宮寺勇太の投稿に反響


この投稿には「神くん（神宮寺）のガレージ？」「こだわりが詰まってて素敵すぎる」「愛車もビジュ最強」「趣味カッコよくて惚れる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】