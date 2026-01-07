谷まりあ、寝起きショットにファン衝撃「寝癖のパンチ強い」「すっぴん？可愛すぎる」
【モデルプレス＝2026/01/07】モデル・タレントの谷まりあが1月7日、自身のInstagramを更新。寝癖が付いた寝起き姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳モデル「寝癖のパンチ強い」衝撃の寝起きショット
谷は「あけましておめでとうございます」「今年も皆様にとって素敵な1年となりますように」「今年もしっかり寝癖モーニング 今年もよろしくね」と綴り、目を閉じて布団にくるまり、すっぴんと見られるナチュラルな姿を投稿。頭頂部の髪が大きく跳ねた寝癖と、無防備な顔が印象的な寝起きの顔を披露した。
この投稿には「寝癖のパンチ強い」「すっぴん？可愛すぎる」「透明感がすごい」「神々しい」「癒される」「まつげが長い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
