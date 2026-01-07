石川恋、鑑賞していた中沢元紀出演作とは「翔ちゃんと共演できるんだっていうのが嬉しくて」【ゲームチェンジ】
【モデルプレス＝2026/01/07】俳優の中沢元紀、石川恋が7日、BS-TBSドラマ「ゲームチェンジ」（8日スタート／毎週木曜よる11時〜11時30分／全10話）記者発表に出席。初共演での印象を語った。
【写真】25歳朝ドラ俳優「知的さ感じる」達筆披露
本作は、人生の岐路に立つ若者3人がそれぞれにひょんなことからスマート農業と出会うことによって人生をリスタートさせる、オリジナル・ヒューマンコメディ・ドラマ。主人公の草道蒼太（中沢）は、好きだったはずのゲーム会社を3年で退職し、その後は“今がずっと続けばいい”とニートとして気ままに生きている。東京のPR会社でバリバリ働くも、仕事で大きなミスをして再起を図ろうとする沢樹結女美を石川、就職活動に苦戦し進路に迷っている雑草オタクのちょっと変わった大学院生・立花龍郎を高松アロハ（※「高」は正式には「たつさき」／超特急）が演じる。
本作で初共演の2人。「初めてお会いしたのが田んぼの中」と話し始めた中沢は、「結女美としての恋さんしか見たことないので、田んぼの中なのにおしゃれな衣装を着て、スカートでヒールで歩いてきた恋さんを見て、『結女美だ！』っていうのが最初の印象です。でもお話してると、僕の過去の出演作を観てくださってたりして、そういうお話で盛り上がったりもして、頼れるかっこいいお姉さんっていう印象です」と明かした。
この話を受け、石川は「『下剋上球児』っていうドラマで、翔ちゃんって役だったんですけど『翔ちゃんと共演できるんだ！』っていうのが最初嬉しくて」と「下剋上球児」（TBS系／2023）で犬塚翔を演じた中沢との共演に歓喜。「人と関わるのが苦手なタイプの役だったのもあってか、最初ちょっと人見知りをしてたかなって思ってて」と中沢の当初の印象を伝えるととともに「今回キャストの皆さんともすごく近い撮影で、合宿みたいだったので、茨木とか成田とかで撮影があったりしたので、どんどん打ち解けていって、中沢さんはすごい笑い上戸っていうか、小松さん（小松和重）とか山内さん（山内圭哉）が本当に面白くて、いつも笑わせてくれてるんんですけど、マイカットごとに笑っちゃう（笑）」と和やかな撮影現場の様子を語った。
中沢も「龍郎演じるアロハと一緒に笑いこらえるのに必死でした」と頷くと、石川は「25歳らしい可愛らしさもありつつ、でも座長としても引っ張っていただきました」と伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆中沢元紀主演「ゲームチェンジ」
◆中沢元紀、石川恋の印象明かす
◆石川恋、鑑賞していた中沢元紀出演作とは
