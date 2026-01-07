『330円』でもゲットしたい！【ダイソー】冬コーデに合う♡「ファッション小物」

冬コーデがなんだか物足りないと感じたら【ダイソー】のプチプラ「ファッション小物」を頼ってみて。今回は\330（税込）でも手に取りたくなりそうな、高見えキャップとアームウォーマーを紹介します。いつものデイリーコーデを気軽に格上げできて、季節感もプラスできます。

冬コーデの仕上げにちょうどいい名脇役

【ダイソー】「レディースコージーフリースキャップ」\330（税込）

もこもことしたボア素材が目を引くフリースキャップ。この価格ならカジュアルコーデに気軽にプラスでき、きれいめスタイルのハズし役としてもおすすめです。@ftn_picsレポーターともさんによると「深めタイプで被り心地が良い」とのこと。

手元をあたためながらレイヤード風コーデを楽しむ

【ダイソー】「アームウォーマー（リブニット）」\330（税込）

アウターの袖口からさりげなく覗かせられる、リブ編みのアームウォーマー。約30cmの程よい長さがあり、コーデのアクセントとしても活躍。セーターやスウェットシャツに合わせて、レイヤード風の着こなしを楽しんでみて。レポーターともさんによると「ソフトな肌触りで圧迫感もなく、毛糸特有のチクチク感もありません」とのことで、つけ心地も良さそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M