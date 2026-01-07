±ØÅÁ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÇÁûÁ³¡Ö½Ð¤ë¤Î!?¡×¡Ö°ìµ¤¤ËÃíÌÜÅÙ¾å¤¬¤ë¡×¡¡È¯É½¤µ¤ì¤¿¡È²øÊªÂç³ØÀ¸¡É¤ËÈ¿¶ÁÍÍ¡¹
Á´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ
¡¡18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¡Ê¹Åç¡Ë¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Áª¼ê¤¬7Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£´é¤Ö¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´üÂÔ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µÆü¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ±ØÅÁ¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ¡Ë¡¢2¡Á3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿È¢º¬±ØÅÁ¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤â¿ôÂ¿¤¯¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£Âç³ØÀ¸¤Ç¤ÏÈ¢º¬¤òÀ©¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤«¤é¹õÅÄÄ«Æü¡Ê²¬»³¡Ë¡¢±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Êºë¶Ì¡Ë¡¢ÀÞÅÄÁÔÂÀ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤éºÇÂ¿9¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£È¢º¬±ØÅÁ½Ð¾ì¼Ô¤Ï60¿Í¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁ½Ð¾ì¼Ô¤Ï35¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´é¤Ö¤ì¤ËX¾å¤Î±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡Ö²¬»³¡¢Ê¡Åç¡¢ÀéÍÕ¡¢ºë¶Ì¡¢µþÅÔ¡¢Ê¼¸ËÊÕ¤ê¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤½¤¦¡×¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©1¶èÇ®¤¤¡£¡£¡×¡ÖÊ¡Åç¥Á¡¼¥àÃíÌÜ¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÏÃÂê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö²øÊª¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶ðÂç¡¦º´Æ£·½ÂÁ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤À¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï10¶è¤òÁö¤ê¡¢1»þ´Ö7Ê¬31ÉÃ¤Î¶è´Ö¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·¡Ö1¤«·îÁ°¤ËÂçÂÜ¹ü¤òÈèÏ«¹üÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç2½µ´Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ç»ÅÊý¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ãæ·Ñ¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÆâÍÆ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¡Êº´Æ£¡Ë·½ÂÁ¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡¡½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡©¡©¡©¡©¡×¡Öº´Æ£·½ÂÁ½Ð¤ë¤Î¡ª¡©¡¡¹õÅÄÄ«Æü¤ÈÂÐ·è³Ú¤·¤ß¡×¡Ö²ø²æÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï°ìµ¤¤ËÃíÌÜÅÙ¾å¤¬¤ë¤ä¤Ä¡×¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ïº´Æ£·½ÂÁ¤µ¤¹¤¬¤ËÁö¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
