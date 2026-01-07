映画「ナインハーフ」（1986年）や「シン・シティ」シリーズで知られ、「レスラー」（2009年）ではゴールデングローブ賞の主演男優賞を獲得した俳優ミッキー・ローク（73）が、自身の家賃支払いを支援するために、クラウドファンディング・プラットフォーム「GoFundMe」で立ち上げられたキャンペーンを強く否定し、「屈辱的で恥ずかしい」と怒りをあらわにした。ロサンゼルスの自宅家賃として約5万9000ドル（約920万円）の滞納が報じられる中、第三者がミッキー救済を名目に10万ドル（約1500万円）を募るクラウドファンディングのページを開設したが、本人は「まったく関与していない」と断言している。



【写真】セクシー！若い頃の色気はハンパじゃなかったミッキー・ローク

ミッキーはインスタグラム動画で、「本当に混乱してる。誰かが勝手に基金を作ったが、金が必要でも俺はチャリティなんかに絶対頼まない。ケツに銃を突っ込んで引き金を引く方がマシだ」と、ミッキーらしい激しい言葉で不快感を示した。さらに「GoFundMeなんて一生知らずに終わると思っていた」と語り、ファンに対して「金を出すな。出したなら取り戻せ」と呼びかけた。



ミッキーは近年、コロナ禍やハリウッドのストライキで収入が激減し、友人から借金をしてしのいでいたことも明かした。また、家賃滞納については「家の修繕を全くしない悪徳大家のせいで支払いを止めた」と主張し、ネズミ被害や水道の故障など劣悪な環境を列挙。「この件は裁判で争う」としている。



最後にミッキーは、「屈辱的で、本当にクソみたいに恥ずかしい。でも嵐はいつか過ぎる。仕事に戻って、また普通の生活に戻るさ」と語り、騒動の収束を誓った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）