¹ë²ÚµÒÁ¥¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¡¡1·î15Æü¤Ë¹â¾¾¹Á¤Ë´ó¹Á¡¡¹áÀî
»ñÎÁ¡¡¹áÀî¸©¶õ»£
¡¡¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥¡ÖÈôÄ»Ⅲ¡×¤¬£±·î15Æü¤«¤é16Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹â¾¾¹Á¤Ë´ó¹Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈôÄ»Ⅲ¤ÏÍ¹Á¥¥¯¥ëー¥º¤¬34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·Â¤¤·¤¿Áí¥È¥ó¿ô£µËü2265¥È¥ó¡¢Á´Ä¹230m¡¢Äê°÷740¿Í¤Î¹ë²ÚµÒÁ¥¤Ç¡¢2025Ç¯7·î¤Ë½¢¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÈôÄ»Ⅱ¡Ê£µËü444¥È¥ó¡Ë¤È£²ÀÉ¤Ç±¿¹Ò¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈôÄ»Ⅲ¤Ï¡¢1·î13Æü¤Ë²£ÉÍ¤ò½Ð¹Á¤·¡¢1·î15Æü¸áÁ°£¹»þ40Ê¬¤´¤í¹â¾¾¤ËÆþ¹ÁÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¾èÁ¥µÒ¤Ï¡¢·ªÎÓ¸ø±à¡¢²°Åç¡¢¶âÅáÈæÍåµÜ¤ò´Ñ¸÷Í½Äê¤Ç¡¢16Æü¸áÁ°£¹»þ35Ê¬¤Ë½Ð¹Ò¡£»ÍÆü»Ô¤Ë´ó¹Á¤·¤¿¸å¡¢18Æü¤Ë²£ÉÍ¤Ëµ¢¹Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â¾¾¤Ç¤Ï¡¢15Æü¤Î¸á¸å£µ»þ30Ê¬¡¢´¿·Þ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¹â¾¾¾¦¶È¹â¹»¤¬½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£