

新加入の村上敬之丞 選手(左)と齋藤晴 選手(右)

バスケットボールB3のトライフープ岡山に、地元出身の選手2人が加入しました。

（特別指定選手／村上敬之丞 選手）

「高校で通用していたスピードがプロの世界でどういうふうに通用するかが楽しみですし、自分の生まれ育った岡山でプロの一員としてプレーできることをすごくうれしく思います」

（特別指定選手／齋藤晴 選手）

「学生らしくアグレッシブなプレーをして、早くチームになじんで自分のプレーを出せるように一生懸命頑張りたい」

今シーズンの特別指定選手としてトライフープ岡山に加入したのは、いずれも岡山市出身で、ウインターカップ優勝校・福岡大学付属大濠高校3年の村上敬之丞選手と、山梨学院大学3年の齋藤晴選手です。

村上選手は、2025年12月に行われたウインタ―カップの決勝で11得点2アシストをマークし、チームの連覇に貢献しました。

トライフープ岡山アンダー15出身の齋藤選手は、190cmの長身とシュートの技術が持ち味です。

特別指定選手は若手の育成を目的としていて、高校や大学などの所属チームに在籍したままBリーグの公式戦に出場できます。

野村ヘッドコーチは、シーズン後半に向け戦力の底上げに期待したいと話しました。

2人は早ければ26日のホーム戦でデビューするということです。