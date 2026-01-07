1月7日、静岡県庁前には威勢の良い掛け声が響き渡りました。鈴木知事をはじめ多くの職員を前に披露されたのは、江戸時代から続くとされる重い木材などを運ぶ際の掛け声である「木遣り」。そこに、とび職人が纏（まとい）を振りあげると…。



高さ6.5メートルもある「はしご」を軽々と上っていく圧巻の姿。多くの拍手に包まれました。



そして、静岡といえば「お茶」。



菊川市で開催されたのは新年を祝い、茶業の繁栄を祈る新春の「初揉み会」。「手揉保存会」のメンバーらが冷凍保存していた「やぶきた」の一番茶を、伝統的な手もみ技法で仕上げていきました。





（菊川茶手揉保存会 落合 とし 会長）「安くておいしくてもう一杯ほしいよっていうものを届けたい」仕上がった手もみ茶は、2025年に市内で100歳を迎えた人に贈られるということです。一方、静岡市中心部の七間町ではなが～い行列が。（町内スタッフ）「おはようございます。ことしもよろしくお願いします」皆さんのお目当ては、地元でとれた野菜を使った「七草がゆ」。きょう1月7日は、「七草がゆ」を食べて、1年の無病息災を願う日ということで、無料で振る舞われました。（訪れた人）「あったかい、塩加減がちょうどいいこれで風邪も治りそう、おいしい」（訪れた人）「去年初めてもらって、ことし2回目。健康第一と、子どもがすくすく育ってほしいという願いで（食べる）」また、三島市の小学校でも…（児童）「いただきまーす」給食に「七草がゆ」が登場。（小学5年生）「おコメが柔らかくて食べやすい、味はちょっとよくわからない」（小学5年生）「ちょっと苦いけど、甘さもある感じ。レタスは苦手だけど、こういうのは大好きです」子どもたちは、伝統的な食文化に触れながら正月に食べ過ぎたおなかをいたわってていました。そして新年といえば書初め。下田市の大賀茂小学校では、1、2年生が硬筆で、3年生以上は毛筆で書初めを行いました。（小学5年生）「まだ1つもできていないので、残りの時間で頑張っていきたい」しばらくして訪れると…。（小学5年生）「『る』がかすれちゃう。まだ時間があるから、もう1、2枚書いて終わらせたい」また、この児童は…。（小学5年生）「納得。（自己評価）100点」力強い文字には、子どもたちのそれぞれの思いが込められていました。