Ｊ１川崎は７日、川崎大師で毎年恒例の必勝祈願を行った。その後は監督や選手たちが各グループに分かれ、川崎市内の地元商店街へあいさつ回りをした。

前年度主将のＭＦ脇坂泰斗は「シーズンが始まるなという思い。（必勝祈願は）今年もやってやるぞという気持ちにさせてくれる。チームが良い結果を得るように、タイトルを取れるようにと祈願した。新しいメンバーも増え、活気あるトレーニングができている。新しいメンバーも、昨年からいるメンバーも関係なく、チーム一丸となって優勝を目指したい」と誓った。

自身は昨季、３６試合７得点。２月からの百年構想リーグに向け「自分がＭＶＰを取る活躍ができると、チームも優勝に近づく。そこを目指して頑張りたい。サポーターの皆さんと一緒に、一つでも多くの勝利を喜びたい」と言葉に力を込めた。９７年のクラブ創設から３０周年を迎え「３０年の歴史の中で、節目の年にプレーできるのは大変うれしい。例年とは違う特別な大会なので、そういう意味でも特別な年にしたい」と表情を引き締めた。

就任２年目の長谷部茂利監督は「必勝、つまり勝てるようにとお願いをした。選手がけがなく試合に挑める状況をつくる、その状況でいられることが大事。今年は（サポーターの）皆さんと最後、笑顔で終われるようにスタッフ、選手一丸となって戦います」と語った。商店街へのあいさつ回りも昨年に続き２度目となり「本当に心温まる、心踊るというか、やらなきゃなという気持ちになる。少しでも感謝が届けばという思いで、なるべく多く会ってごあいさつしたい」。創設当時の９７年に川崎で選手としてプレーした指揮官は「私も（すごい縁だと）そのように思う。商店街の皆さんの期待も受け止め、フロンターレに関わる皆さんに一つ（結果を）残したい。そういう思いでいっぱい」と実感を込めた。

チームは２５年シーズンの８位からの巻き返しに向け、このオフにＤＦ谷口栄斗（前東京Ｖ）、山原怜音（前清水）、ＭＦ紺野和也（前福岡）、ＧＫブローダーセン（前岡山）といった実力者を積極補強。ユースからの昇格、高校生、大学生のルーキーを含め９人が新加入（他に期限付き移籍からの復帰３人）となった。