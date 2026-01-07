Ãæ¹ñ¤ÎÞß³¤³¤°è¡¢26Ç¯Ãæ¤ËÄÌ¿®¡¦´¶ÃÎÂÎÀ©¤ÎÁ´°èÀ°È÷¤Ø
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÅ·ÄÅ1·î7Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¸òÄÌ±¿Í¢ÉôËÌ³¤¹Ò³¤ÊÝ¾ã¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Þß³¤³¤°è¤ÇVHF¡ÊÄ¶Ã»ÇÈ¡ËÄÌ¿®¡¦Á¥Çõ¼«Æ°¼±ÊÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊAIS¡Ë´ðÃÏ¶É8¥«½ê¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¤¾å¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿Âè5À¤Âå°ÜÆ°ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê5G¡Ë´ðÃÏ¶É48¥«½ê¤ò³«Àß¤·¡¢ÄÌ¿®¤È´¶ÃÎ¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò2026Ç¯¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ëÍ½Äê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²¦Ê¡ºØ¡Ê¤ª¤¦¡¦¤Õ¤¯¤µ¤¤¡ËÉû¼çÇ¤¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Þß³¤ÆîÉô³¤°è¤Ç½é¤È¤Ê¤ëÀÐÌý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾å¤Î5G¼Â¾Ú´ðÃÏ¶É¤¬25Ç¯¤Î12·î21Æü¤Ë·úÀß¤µ¤ì¡¢»î¸³¤Î·ë²Ì¡¢ÅÅÏÃ¤äSNS¥¢¥×¥ê¡ÖÈù¿®¡Ê¥¦¥£¡¼¥Á¥ã¥Ã¥È¡Ë¡×¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Îò»ËÅª¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¿ë¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤Ïº£¸å¡¢³¤¾åÀÐÌý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ë5G¿®¹æ¤ÎÁ´ÌÌÅª¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£²ó´°À®¤·¤¿´ðÃÏ¶É¤ò¤Ò¤Ê·¿¤È¤·¤ÆÁ´ÌÌÅª¤ÊÉáµÚ¤ò¿Ê¤á¡¢º£Ç¯Ãæ¤ËÞß³¤Á´°è¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÄÌ¿®¡¦´¶ÃÎÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤ò´°Î»¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¦»á¤ÏÞß³¤³¤°è¤òÌÖÍå¤¹¤ëÄÌ¿®¡¦´¶ÃÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤¾åÀÐÌý·¡ºï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò³èÍÑ¤·¤ÆVHFÄÌ¿®¡¢AIS¡¢5G¤Ê¤É¤Î´ðÃÏ¶É¤òÀ°È÷¤·¡¢¿åÊ¸¡¦µ¤¾Ý¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÞß³¤Á´°è¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë¡¢Ê¹¤³¤¨¤ë¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¹Ò³¤ÊÝ¾ã¤ä³¤»ö´ÆÆÄ¡¦´ÉÍý¡¢¶ÛµÞÁÜº÷¡¦µß½õÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Êµ¼Ô/¼þ½á·ò¡Ë