俳優の中沢元紀、女優の石川恋が７日、東京・赤坂のＴＢＳで行われたＢＳーＴＢＳドラマ「ゲームチェンジ」（８日スタート、木曜・後１１時）の記者発表会に出席した。

人生の岐路に立つ若者３人がスマート農業に出会い、人生をリスタートさせるヒューマンコメディ。

２人は初共演。石川は中沢の出演作の１つ、ＴＢＳ日曜劇場「下剋上球児」を見ていたといい、オファーを受けた際には「翔ちゃん（役名）と共演できるんだってうれしくなって」と歓喜。「泊りで撮影に行って合宿みたいだった。（中沢は）２５歳のかわいらしさがありつつ、座長として引っ張ってくれた」と回想。中沢は「初めてお会いしたのが田んぼの中。（役名の）結女美としての姉さましか見たことない。田んぼの中なのにおしゃれな格好をしてヒールを履いてきた。（撮影外でも）お話ししていても頼れるかっこいいお姉さん」と印象を語った。

中沢はロケ地の茨城県出身で「自然の多いところで育った。リフレッシュで行く時は自然のある場所に行く」。俳優業をしていなかったら「どちらかというと自然に触れ合う仕事を選んでいたと思う」と明かした。石川も「農業にもともと興味があって、コロナ禍に友達の田んぼを手伝いに行ったりしていた」と告白。テレビ東京系「種から植えるＴ５」（日曜・前１１時半）に続いての農業にまつわる仕事で「ドラマで携われてうれしい」と笑みを浮かべていた。