中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）

【新華社北京1月7日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は6日の記者会見で、米国によるベネズエラに対する軍事行動について質問を受け、大国は率先して他国民が選択した発展の道を尊重し、国際法と「国連憲章」の趣旨と原則を順守すべきだと表明した。

国連安全保障理事会の緊急会合で米国の軍事行動が非難される中、中国が国際社会と協力してベネズエラの主権を守り、地域諸国への介入を防ぎ、米国が「世界の警察」として振る舞うのを阻止する方法について問われ、次のように述べた。

国連安保理は5日、米国によるベネズエラへの軍事攻撃を巡り緊急会合を開いた。中国代表は発言で次のように強調した。軍事手段は問題解決の活路ではなく、武力の乱用はより大きな危機を招くだけだ。中国はベネズエラの政府と国民が主権、安全保障、正当な権益を守るのを断固支持し、地域諸国が中南米カリブ地域の平和地帯としての地位を維持することを断固支持する。地域諸国および国際社会と共に中南米カリブ地域の平和と安定を維持したい。

中国は、各国は他国民が自主的に選択した発展の道を尊重し、国際法と「国連憲章」の趣旨と原則を順守すべきであり、特に大国が率先して行動すべきだと一貫して主張している。いかなる国も世界の警察にはなれず、世界の裁判官を名乗ることもできない。中国は共同、総合、協力、持続可能な安全保障観を提唱し、各国の主権、領土保全を尊重し、各国の安全保障面の合理的懸念を重視し、対話と協議を通じ、国家間の不一致や紛争を平和的に解決することを堅持している。これは世界の安全保障面の課題に対応し、普遍的な共同の安全保障を実現するための中国のプランである。

われわれは各国と共に国際法の権威を守り、弱肉強食の論理に反対し、内政干渉に反対し、世界の平和と安定を共に守っていきたい。