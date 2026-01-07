フジ・カンテレ系ドラマ「夫に間違いありません」が５日、スタートした。聖子（松下奈緒）のもとに、溺死したはずの夫・一樹（安田顕）が戻ってきたことで始まるヒューマンサスペンス。ネットでは冒頭の車の中の様子を指摘する声が上がっている。

「夫に間違いありません」は、行方不明になった夫を探す聖子のもとに、警察から連絡が入る。溺死体は夫ではないか？というもので、手に特徴的なホクロがあったことから、聖子は「夫に間違いありません」と証言。葬式も上げ、生命保険の保険金も受け取り、２人の子、義母と日常を取り戻していたが、そこへ死んだはずの夫が戻ってくる…。

ドラマ冒頭、夜の橋の上で、性別不明の２人が車から降り、１人が橋から突き落とされる。車から降りたのは運転席の１人と後部座席の１人。だがその後、映し出された運転席では、後部座席のシートベルトランプがしっかり表示されていた。人が降りた運転席のシートベルトは点滅していることから、ランプが点滅していない後部座席には、他にも３人が座っていたのか？

ネットでもあえて運転席のパネルを映したことから「後部座席のシートベルトランプがついているのが気になる。これって他にも誰かいたってこと？」「もしかして後部座席に他３人座ってる？それとも何か横たわってる？」などの指摘が上がっているが、果たして…。