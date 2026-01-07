【あすから】2PM・ウヨン＆TOMORROW X TOGETHER・SOOBINが年下アイドル男子としてMCに 韓国の新恋愛リアリティー番組『お姉さんは僕の女〜ヌナに恋して』日本初放送
韓国の新恋愛リアリティー番組『お姉さんは僕の女〜ヌナに恋して』が8日から、「KBS World」で日本初放送される。
【番組カット】MCとして出演するSOOBIN
同作はキャリアに奮闘し恋に巡り会えていない女性たちと、年齢は“ただの数字”と信じる年下男性たちが繰り広げるリアル恋愛観察番組。
視聴者と共に恋の駆け引きを見守るMCとして、モデルのハン・ヘジン、ファンウ・スルヘ、年下アイドル男子としてウヨン（2PM）、スビン（TOMORROW X TOGETHER）が出演する。
■出演：ハン・ヘジン、ファンウ・スルレ、チャン・ウヨン（2PM）、スビン（TOMORROW X TOGETHER）
■放送スケジュール
本放送：毎週木曜 深0：30〜2：00
再放送：毎週木曜 前10：50〜後0：30
