ダイソー＆成城石井の「人気商品ベスト10」発表へ ヘビーユーザー芸人の正答率に「誰も語れへんのちゃうか」
きょう7日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）では、「人気商品ベスト10！買い物カゴに入れましょう！」と題して、出演者がダイソーと成城石井の人気商品ベスト10を予想する。
【番組カット】ピンクのもこもこニットを着こなしたゆうちゃみ
ナインティナインの矢部浩之と、ゼニが大好きなメッセンジャーの黒田有が、関西の行列ができる繁盛店や、話題のお店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー。2026年初回となる今回は「人気商品ベスト10！買い物カゴに入れましょう！」を送る。後半では、「お年玉プレゼントクイズ」と題して、正解するごとに当選者数がアップするマネークイズに黒田とゲスト陣が挑戦する。
ハイヒール・モモコ＆ますだおかだ・岡田圭右、「かつみ・さゆり」のさゆり＆朝日奈央がチームに分かれて、買い物カゴに入れた商品がランクインしているか競い合う。その勝負をザ・プラン9の浅越ゴエがジャッジする。
まず、DAISO梅田DTタワー店を訪れた一同は、掃除グッズ、キッチングッズ、インテリア、コスメ、雑貨など、約3万種類の品ぞろえの中から、あの手この手を使ってベスト10を予想。ここで、勘がさえわたるモモコが優位に。続いてセカンドステージとなる成城石井あべのキューズモール店でも、ヘビーユーザーというモモコが驚異の正答率に叩き出し、矢部が「誰も勝たれへんのんちゃうか」と舌を巻く。
【出演者】
矢部浩之（ナインティナイン）、黒田有（メッセンジャー）、盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：小沢仁志、宮川大輔、ゆうちゃみ
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR出演：ハイヒール・モモコ、岡田圭右（ますだおかだ）、さゆり（かつみ・さゆり）、朝日奈央、浅越ゴエ（ザ・プラン9）
