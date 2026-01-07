俳優の玉木宏が７日、都内で、８日スタートのフジテレビ系主演ドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」（木曜、後１０・００）の制作発表に、共演の岡崎紗絵、小手伸也、野間口徹、渡部篤郎と出席。真実究明のためならコンプラ度外視の保険調査員の主人公にちなみ、度外視してでも優先したいことについて発表した。

俳優業の傍ら、ブラジリアン柔術に打ち込む玉木は「来週柔術の試合でヨーロッパに行くんですけど、時間を割いてでも練習したい」と発表し、周囲を驚かせた。小手は「体力全てを割いてでも仕事が欲しい」と答え、令和テレビドラマ出演本数ランキングで４位だったことをもとに「野間口さんは２位。令和の間にランキングに入り込みたい。打倒・野間口でやりたい」と同い年の野間口へ闘志を燃やした。

今作は、保険金にまつわる悪を退治するエンターテインメントドラマ。９年ぶりにフジ連続ドラマ主演を務める玉木は、岡崎とバディーを組む。二人は初共演ながら、同郷という共通点もあって絆が深まった様子。玉木が「（岡崎に）よく盗撮されていました」と明かすと、岡崎も「玉木さんも隙間から撮ってきて。いつもニヤニヤしながら何かやっているって」とぶっちゃけていた。