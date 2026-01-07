µå³¦¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò·üÇ°¡¡ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¹¶·â¤¬¡¢µå³¦¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥íÌîµå¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¡¢DeNA¤Ç³èÌö¤·¤¿¥é¥ß¥ì¥¹¤µ¤ó¤ÎÊì¹ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£ºòµ¨³«Ëë»þ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï63¿Í¡£ÊÆ¹ñ³°½Ð¿ÈÁª¼ê¤ÎÆâÌõ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î100¿Í¤Ë¼¡¤°2ÈÖÌÜ¤ÎÂ¿¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÀï¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ï5Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤¤¤ë¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª³°Ìî¼ê¤ä¥â¥Ê¥¹¥Æ¥ê¥ªÆâÌî¼ê¤é¤òÊÆ¹ñ¤ËÏ¢¤ìÌá¤¹¤á¤É¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º´´Éô¤Ï¡ÖÁ´°÷¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ»ö¤À¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¤â¶Á¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Î¥Ú¥ì¥¹Êá¼ê¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥¢¥¯¡¼¥Ë¥ã³°Ìî¼ê¤é¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°DÁÈ¤Ç¡¢¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤Ð½à¡¹·è¾¡¤ÇCÁÈ¤ÎÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£