¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬¡È¿·¾±Î®¡ÉÀä»¿¡¢Áª¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¡ÖÅÁ¤ï¤ë¡×¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ½Å¤¤¡Ä¿µÇ·½õ¤â¡×
¡¡Á°µð¿Í´ÆÆÄ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê67¡áµð¿Í¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕÆÃÊÌ¸ÜÌä¡Ë¤¬¸µÆü¸á¸å1»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¹¾ËÜÌÒµª¡¦¸¶Ã¤ÆÁ¡¡¥×¥íÌîµå¤Ë60n¡ª¡Ê¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡Ë¿·½ÕÊüÃÌ¡Ù¡×¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤Î°éÀ®Ë¡¡¢»ØÆ³Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È¹âÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¹¾ËÜÌÒµª»á¡Ê78¡Ë¡¢¸¶»á¡¢¤½¤·¤Æ¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿¾¾ËÜ½¨É×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê64¡Ë¤È½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤¬7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·½ÕÆÃÈÖ¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡á¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¤¬È´¤±¡¢4ÈÖÉÔºßÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë2026Ç¯¤Îµð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶»á¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ½Å¤¤¤«¤é¡£¤À¤«¤é¿µÇ·½õ¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤Þ¤¤¶ñ¹ç¤Ë¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡¢ÅÁ¤¨¤ë¡Ä¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÌµ¸Â¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¥Ý¡¼¥ó¡ª¡ª¡ª¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¥±¡¼¥¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ë¤Þ¤º¤Ï¥¨¡¼¥ë¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤·¤â¤¬4ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤ó¤«Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Í¡¢µÕ¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤¦¤ó¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¾ì¹ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿¤â¤Î¤òºÇ½é½Ð¤¹¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿Ìîµå¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Í¡£¤½¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£µ¨¤Î½ç°ÌÍ½ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¸¶»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¢¤Î¡ÄºòÇ¯¤ÎÌîµå¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Í¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¡¢¿·¾±¤¯¤ó¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ì¿Í°ì¿Í¤Î¤³¤¦¡Ä¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡¢¤È¡£¤ß¤ó¤Ê°ì¿Í°ì¿Í¡È¤Î¤ì¤ó¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¿·¾±¤¯¤ó¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È2022Ç¯¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¤«¤é6°Ì¡¢6°Ì¡¢2°Ì¡¢2°Ì¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤Î½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¡È¿·¾±Î®¡É¤Î»ØÆ³Êý¿Ë¤ò¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÈà¤ÎÌîµå¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ë¤·¤Í¡£ÀïÎ¬¤â»È¤¦¤·¡¢¸Ä¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÅÁ¤ï¤ë¤·¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤À¤¤¤Ö¼Â¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«²Ö¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¸¶»á¡£
¡¡¹¾ËÜ»á¤â¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬ÌÀ¤é¤«¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÆÃ¤Ë¡£Åê¤²¤¿¤é´°Åê¤¹¤ë¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£°Õµ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¥Á¡¼¥à¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥Ê¤«¤éÊ¬¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¹Ô¤±¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¹Ô¤«¤»¤ë¡£¿·¾±¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç´°Åê¤µ¤»¤ë¤ó¤À¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡ÈºÇ¸å¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼ÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡É¤Ã¤Æ¡£²¶¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡¢ÀÎ¤Ï¡×¤È¡É¿·¾±Î®¡É¤ò¹âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£