¡Ú´ÚÎ®¡ÛÀ¤³¦ÅªÏÃÂê¡ÖÇò¤È¹õ¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó£²½Ð±é¥·¥§¥Õ¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â
Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¿Íµ¤ÎÁÍý¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÇò¤È¹õ¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¡ÁÎÁÍý³¬µéÀïÁè¡Á¡×½Ð±é¼Ô¤Ø¤Î°¼Á¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤¬6Æü¡¢°ÛÎã¤Î¸ø¼°À¼ÌÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍÌ¾ÎÁÍý¿Í¡ÖÇò¤µ¤¸ÎÁÍý¿Í¡×20¿Í¤È¡¢ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ë80¿Í¤ÎÄ©Àï¼Ô¤¬ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤ò¶¥¤¦¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¸½ºß¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
À©ºî²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¹¥é¥à¤Ï6Æü¡¢¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ìÉô¤Î½Ð±é¥·¥§¥Õ¤ËÂÐ¤¹¤ë°°Õ¤¢¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¿Í¤ò¹¶·â¤¹¤ëÈ¯¸À¤È¡¢ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ëÃæ½ý¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢´²ÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸·³Ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢MHN¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï7Æü¡ÖºÇ¶á¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¹â¤¤ÏÃÂêÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¸Ä¿Í¤Ë¸þ¤±¤¿É¾²Á¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹¤¬¤ê¡¢°ìÉô¥·¥§¥Õ¤òÁÀ¤Ã¤¿°°Õ¤¢¤ë¹¶·â¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
À½ºî¿Ø¤Ï¡Ö¥·¥§¥Õ¤Ë¸þ¤±¤¿ÌµÊ¬ÊÌ¤Ê¹¶·â¤¬Ã±½ã¤Ê°Õ¸«É½ÌÀ¤òÄ¶¤¨¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¤È¿Í³Ê¿¯³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÎÁÍý¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿ÀìÌç²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌ½Ð±é¼Ô¤Ë¤Þ¤Ç¿´ÍýÅªÉéÃ´¤¬²Ã½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÌäÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð±é¿ØÊÝ¸î¤¬À½ºî¿Ø¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÃæ½ý¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î´ØÏ¢»ñÎÁ¤ò¼ý½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°¼ÁÀ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Ì±»ö¤È·º»ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇË¡ÅªÂÐ±þ¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹Í½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢À½ºî¿Ø¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼ñ»Ý¤¬¶¥Áè¤òÄ¶¤¨¤ÆÎÁÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿¿´¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö·úÀßÅª¤ÊÈãÉ¾¤È´¶¾ðÅª¤Ê¹¶·â¤ò¶èÊ¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö·ò¹¯¤Ê»ëÄ°Ê¸²½¤¬ÈÖÁÈ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢½Ð±é¥·¥§¥Õ¤¿¤Á¤ò¼é¤ë³Ë¿´Í×ÁÇ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£