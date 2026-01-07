7日(水)から8日(木)にかけ、低気圧が急速に発達しながら日本海を北東に進む見込みです。寒冷前線の通過などで日本海側では雪や雨が降るでしょう。

北陸の平野部では7日夜は冷たい雨が降りそうですが、冬型の気圧配置になる8日は雪に変わりそうです。

7日午後9時の予想天気図です。日中は日本海の北部を低気圧が北東よりに進みますが、急速に発達する見込みです。

寒冷前線の通過にともない、日本海側では7日の夕方ごろから雪や冷たい雨が降りそうです。

そして、8日午前9時の予想天気図ですが、低気圧は北海道の北へと進み、冬型の気圧配置になりそうです。

前線が通過して以降は日本海からの北西の風が流れ込み、8日は北陸や東北の日本海側、北海道では雪の降り方が強まるところもありそうです。

7日の雪・雨と風の予想ですが、夕方ごろから寒冷前線の通過で日本海側の地域で雪や雨が降り出しそうです。

冬型の気圧配置に加え上空の寒気が強まり、北陸などでは8日には雨が雪に変わる見込みです。

昼前からは、北陸の沿岸部でも雪が降るでしょう。山地では大雪のところもありそうです。

8日は、山陰から北の日本海側では雪が降るでしょう。太平洋側は晴れるところが多い見込みです。

北陸は、雪の降るところが多い見込みです。金沢の予想最高気温は3度と平年よりかなり低く冷え込みそうです。

7日夜の雨は体感として冷たく感じそうです。8日には雪に変わる見込みですが、路上に積もるなどして道路の状態は悪化しそうです。車の運転などは十分注意をするようにしてください。

また、外に出る際は寒さ対策も万全にしたほうがよさそうです。