山本里菜アナ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/01/07】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜が1月6日、自身のInstagramを更新。入浴中のショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】31歳元TBSアナ「オフ感すごい」入浴ショット

◆山本里菜アナ、自然体の入浴ショットを公開


山本アナは「さいきんのあれこれ」とつづり、オフショットを複数枚投稿。入浴中の自然体な表情が印象的な自撮りショットも公開している。

◆山本里菜アナの投稿に反響


この投稿には「オフ感すごい」「肌綺麗」「大胆」「アップでこの可愛さ」「自然体ですき」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】