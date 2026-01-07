元TBS山本里菜アナ、入浴中の自撮り公開「オフ感すごい」「大胆」と反響
【モデルプレス＝2026/01/07】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜が1月6日、自身のInstagramを更新。入浴中のショットを公開し、話題を呼んでいる。
山本アナは「さいきんのあれこれ」とつづり、オフショットを複数枚投稿。入浴中の自然体な表情が印象的な自撮りショットも公開している。
この投稿には「オフ感すごい」「肌綺麗」「大胆」「アップでこの可愛さ」「自然体ですき」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆山本里菜アナの投稿に反響
