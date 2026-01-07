“握手会にオタク1人”話題のアイドル、独創的な書き初め披露「ワードセンス最高」「見たことないタイプの書き初め」と反響
【モデルプレス＝2026/01/07】SKE48の相川暖花が、1月6日に公式X（旧Twitter）を更新。独創的な書き初めを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】“握手会にヲタク1人”話題アイドル「見たことないタイプの書き初め」と話題の斬新投稿
相川は「ガハガハ笑ってあっぱれでニコニコでキラキラでどっかんと爆発する1年にします！！」と綴り、ダイナミックな作品を投稿。華やかな衣装で、縦長の紙いっぱいに書かれた力作を手に満面の笑みを浮かべる姿を披露している。
この投稿には「ワードセンス最高」「面白い」「今年も笑わせてくれそう」「斬新」「見たことないタイプの書き初め」「笑顔と文字で元気出る」「何気に上手い」「笑顔がキラキラ」などの反響が寄せられている。
相川は2003年10月22日生まれ、愛知県出身。2015年3月15日加入の7期生で現在チームSのリーダーを務めている。以前、握手会にヲタクが1人しか来ていない様子を投稿したことでも話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
◆SKE48相川暖花、書き初めを披露
◆SKE48相川暖花の投稿に反響
