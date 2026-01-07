乃木坂46梅澤美波、ボディライン際立つ変形トップス姿にファン釘付け「スタイル抜群すぎる」「着こなせるのすごい」
【モデルプレス＝2026/01/07】乃木坂46の梅澤美波が1月6日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つ変形トップス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂キャプテン「着こなせるのすごい」変形トップスでボディライン際立つ
梅澤はカメラの絵文字を添えて、海外の街並みを撮る後ろ姿を投稿。肩やウエストが大胆にカットされた黒の変形トップスにデニムを合わせた、ヘルシーな肌見せスタイルを公開した。美しい肩のラインと引き締まったボディラインが強調され、スタイルの良さが際立つショットとなっている。
この投稿にファンからは「スタイル抜群すぎる」「このトップスを着こなせるのすごい」「後ろ姿でもオーラある」「レベルが違う美しさ」「透明感がすごい」「旅行に行きたくなった」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂キャプテン「着こなせるのすごい」変形トップスでボディライン際立つ
◆梅澤美波、ウエストライン際立つ変形トップス姿披露
梅澤はカメラの絵文字を添えて、海外の街並みを撮る後ろ姿を投稿。肩やウエストが大胆にカットされた黒の変形トップスにデニムを合わせた、ヘルシーな肌見せスタイルを公開した。美しい肩のラインと引き締まったボディラインが強調され、スタイルの良さが際立つショットとなっている。
◆梅澤美波の投稿に反響
この投稿にファンからは「スタイル抜群すぎる」「このトップスを着こなせるのすごい」「後ろ姿でもオーラある」「レベルが違う美しさ」「透明感がすごい」「旅行に行きたくなった」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】