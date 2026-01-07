チョコクロVS進化系チョコクロが販売数を競う新企画!第一弾の進化系チョコクロは通常の10倍のバター･2倍のチョコを使用したリッチな味わい【サンマルクカフェ】

サンマルクカフェは、2026年1月9日〜2026年3月7日までの間、王道の看板商品「チョコクロ」と、チョコクロを異なる方向で進化させた「進化系チョコクロ」が販売数で対決する企画『VS王道のチョコクロ』を実施する。

第一弾として、1月9日から2月2日までの間、「チョコクロ」の10倍のバターと2倍のチョコレートを使用したリッチな味わいの新商品「究極のチョコクロ」を発売。「王道」対「究極」の2品を一度に味わえる「王道VS究極 食べくらべセット」も発売する。

また、バレンタインシーズンにぴったりな濃厚なショコラドリンク「カフェ オ ショコラ」「カフェ オ ショコラ スムージー」を同日から発売する。

〈『VS王道のチョコクロ』とは〉

サンマルクカフェを代表する看板商品である王道の「チョコクロ」と、チョコクロを異なる方向で進化させた「進化系チョコクロ」が、期間中の販売数で勝敗を決める対決企画。

1月9日から開始する第一弾の対決では、「チョコクロ」の10倍のバターと2倍のチョコレートを使ったリッチな味わいの新商品「究極のチョコクロ」が、王道の看板商品に勝負を挑む。

【企画概要】

第一弾 開催期間:2026年1月9日〜2月2日

第二弾 開催期間:2026年2月3日〜3月7日

結果発表:3月下旬頃、公式HPにて発表予定

◆究極のチョコクロ

究極のチョコクロ イメージ

【価格】

1個:390円、プレミアムBOX(5個入):1,750円(各税込)

【販売期間】

1月9日〜2月2日

2024年にサンマルクカフェの25周年を記念し開発･期間限定販売された特別な周年記念商品。サンマルクカフェオリジナルのチョコをチョコクロの2倍使用し、チョコクロのクロワッサン生地のバターを10倍使用した特注の生地で包んだ。

食べた瞬間に口の中でとろけだす濃厚なチョコレート、サクサクとした食感とバターの香ばしい香りが特徴のクロワッサン生地の組み合わせで、究極で背徳的な味わいに仕立てた。

究極のチョコクロ 1個/プレミアムBOX(5個入)

◆王道VS究極 食べくらべセット

王道VS究極 食べくらべセット

【価格】

590円(税込)

【販売期間】

2026年1月9日〜2月2日

「チョコクロ」と「究極のチョコクロ」をお得に食べ比べられるセット。単品合計より30円引きで提供する。

また、数量限定で特注の「食べくらべBOX」も用意している。「食べくらべBOX」は数量限定のためなくなり次第終了となるが、「食べくらべセット」は継続して販売する。

数量限定 特注の箱入り「食べくらべBOX」

〈王道VS究極 ハッシュタグキャンペーンも開催〉

『VS王道のチョコクロ』開催を記念し、「王道のチョコクロ」「究極のチョコクロ」のいずれか1つ、食べたい方を選んで投稿するSNSハッシュタグキャンペーンを開催する。

サンマルクカフェ公式Xアカウント(@st_marc_cafe309)をフォローの上、キャンペーン期間中に指定の方法でポストした人が対象。抽選で309人に「eGiftチョコクロチケット」をプレゼントする。

王道VS究極 ハッシュタグキャンペーン

【実施期間】

2026年1月6日17:00〜1月18日23:59

【参加方法】

〈1〉サンマルクカフェ公式Xアカウント(@st_marc_cafe309)をフォロー

〈2〉対象のキャンペーン投稿に表示されるハッシュタグ付きボタンから、食べたい方を選んで応募

【賞品】

「eGiftチョコクロチケット」(抽選で309人)

〈ショコラドリンクも同時発売〉

◆「カフェ オ ショコラ」

【価格】

Sサイズ:620円(税込)

【販売期間】

1月9日〜3月7日

濃厚なホットチョコドリンクにコーヒーの風味を合わせた、少し大人な味わいのホットドリンク。サンマルクカフェオリジナルのチョコドリンクに合うよう、風味の強い深煎りのベトナム･インドネシア産の豆を選定し、酸味を抑えることでチョコドリンクとの相性を追求した。ほろ苦いカフェモカベースのドリンクの上にはベルギーチョコホイップをのせ、生チョコとココアパウダーをトッピングしている。

カフェ オ ショコラ イメージ

◆「カフェ オ ショコラ スムージー」

【価格】

Mサイズ:720円(税込)

【販売期間】

1月9日〜3月7日

濃厚なチョコスムージーに、コーヒーの風味をアクセントとして加えた。ほろ苦いコーヒーと濃厚なチョコドリンクのグラデーションもポイント。トッピングにはベルギーチョコホイップ、生チョコ、ココアパウダーを使用し、中のコーヒーやトッピングを少しずつ混ぜながら飲むことで味わいが変化する。

カフェ オ ショコラ スムージー イメージ

■『VS王道のチョコクロ&カフェ オ ショコラ』特設サイト