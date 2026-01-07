７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２．１１ポイント（０．０５％）高の４０８５．７７ポイントと小幅ながら４日続伸した。２０１５年７月以来、およそ１０年半ぶりの高値水準に達している。

投資家のリスク選好が継続する流れ。中国政府が打ち出した財政政策などが引き続き材料視されたほか、資金流入の期待も高まっている。２０２６年に満期を迎える約５０兆人民元（約１１２２兆円）に上る中長期の定期預金について、満期到来後にはこれら資金の一部が中国の株式市場に流入する可能性があると伝わった。また、ブローカー各社が２６年のマーケット動向について、強気見通しを示していることも買い安心感につながっている。ただ、指数は安く推移する場面もあった。上海総合指数は１０年超ぶりの高値水準で推移しているとあって、売り圧力も意識されている。（亜州リサーチ編集部）

業種別では、ハイテクの上げが目立つ。電子材料・部品の天通控股（６００３３０／ＳＨ）が７．７％高、電子機器メーカーの方正科技集団（６００６０１／ＳＨ）が５．８％高、フラッシュメモリー中国大手の北京兆易創新科技（６０３９８６／ＳＨ）が４．７％高、通信機器製造・販売の江蘇永鼎（６００１０５／ＳＨ）が４．２％高、光ファイバー・ケーブル製造の烽火通信科技（６００４９８／ＳＨ）が４．０％高で引けた。ほか、ハイテク・スタートアップ企業向け市場「科創板」では、半導体製造装置大手の中微半導体設備上海（ＡＭＥＣ：６８８０１２／ＳＨ）が６．９％高。主要５０銘柄で構成される「上証科創板５０成分指数（Ｓｔａｒ５０）」は１．０％高と他の主要指数をアウトパフォームした。

医薬株も高い。昭衍新薬（６０３１２７／ＳＨ）が７．４％、甘李薬業（６０３０８７／ＳＨ）が３．５％、薬明康徳（６０３２５９／ＳＨ）が１．９％、北京福元医薬（６０１０８９／ＳＨ）が１．８％ずつ上昇した。公益株、電設株、不動産株、保険株、素材株の一角なども買われている。

半面、石油関連はさえない。業界大手３社の中国海洋石油（６００９３８／ＳＨ）が４．０％安、中国石油天然気（６０１８５７／ＳＨ）が３．６％安、中国石油化工（６０００２８／ＳＨ）が１．３％安、油田掘削の中海油田服務（６０１８０８／ＳＨ）が２．４％安で取引を終えた。

銀行・証券株も安い。上海浦東発展銀行（６０００００／ＳＨ）が１．８％、中国郵政儲蓄銀行（６０１６５８／ＳＨ）が１．５％、中信証券（６０００３０／ＳＨ）が２．３％、中信建投証券（６０１０６６／ＳＨ）が１．４％ずつ下落した。自動車株、消費関連株、軍需産業株、運輸株も売られている。

外貨建てＢ株相場は、上海Ｂ株指数が前日とほぼ同水準の２５６．９８ポイント、深センＢ株指数が３．７２ポイント（０．２９％）安の１２８１．４５ポイントで終了した。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）