矢田亜希子「年末年始は家族と旅行」 旅の思い出ショットに反響「楽しそー」「幸せの笑顔と素敵な景色」
1児の母で俳優の矢田亜希子（47）が6日、自身のインスタグラムを更新。家族で楽しんだ年末年始の旅行の様子を紹介した。
【別カット】「年末年始は家族と旅行」愛犬を抱っこし笑顔はじける矢田亜希子
「明日が仕事初めです！水曜ラヴィット！からよろしくお願いします」と報告するとともに、「年末年始は家族と旅行」に出かけていたと明かし、旅の思い出写真をまとめたコラージュ動画をアップ。
ジップラインなどのアクティビティを楽しむ姿や食事風景など、ゆっくり過ごせたという旅の様子がとらえられている。愛犬・もなかちゃんも「ずーーーっと一緒」だったそうで、もなかちゃんを抱っこしたショットでははじけるような笑みを浮かべている。
コメント欄には「可愛い」「楽しそー」「とても素敵な旅ですね」「ご家族で最高のご旅行を満喫され幸せの笑顔と素敵な景色 心温まるお裾分けをありがとうございます」「ゆったりとお正月休みが取れたみたいで良かったです」「今年も忙しい年になるのでしょうが 無理だけはせず駆け抜けて下さい」などと、さまざまな反響が寄せられている。
