成宮寛貴＆東出昌大、初共演で互いの印象を告白「小さな動物的な」「太陽のようなあたたかさがある」
俳優の成宮寛貴、東出昌大が7日、東京・紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYAで行われた舞台『サド侯爵夫人』初日前会見に登場した。本作で初共演となった2人が、それぞれの印象を明かした。
【集合ショット】圧巻！モノクロ衣装で登場した東出昌大＆成宮寛貴ら
成宮は「東出君は、最初に心配性なのでと言われて、稽古初日からほぼせりふが完璧で。自分自身の考えをしっかり持っていて、どこか小さな動物的なところがあったり（笑）。とてもやさしいし、すてきな方だと思います」と話す。
一方の東出は「成宮さんは柔和だなというイメージがありましたが。裏に入ったらもっと柔らかい人で。成宮さんがいる現場は、どの現場でも明るくなると思います。ひなたぼっこのような太陽のようなあたたかさがある印象です。お芝居でも、もっとからみたかった」と伝えていた。
1965年に発表された三島由紀夫氏の『サド侯爵夫人』は、18世紀フランスを舞台に、舞台上には登場しないサド侯爵をめぐり6人の女性たちの美徳、悪徳、肉欲、信仰といった人類普遍の観念が激しく対立し、人間の本質をあぶり出す物語。
あす8日から2月1日まで開催される紀伊國屋サザンシアター TAKASHIMAYAでの東京公演を皮切りに、大阪・愛知・福岡にて、性別の垣根を超え、女性役をオール男性キャストにて上演する。会見には、2人のほか、三浦涼介、大鶴佐助、首藤康之、加藤雅也、演出の宮本亜門氏も登壇した。
悪徳の限りを尽くしたサド侯爵を待ち続ける、貞淑な妻・ルネ／サド侯爵夫人役に成宮、サン・フォン伯爵夫人役に東出、ルネの妹・アンヌ役に三浦、ルネの友人・シミアーヌ男爵夫人役に大鶴、女中・シャルロット役に首藤、そしてルネの母・モントルイユ役を加藤という個性と実力を兼ね備え男性キャストが顔を揃えた。
