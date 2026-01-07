ÀÄ³ØÂç¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡¡18Æü¡¢¹Åç¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃË»Ò±ØÅÁ
¡¡Âè31²óÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³ÃË»Ò±ØÅÁ¡Ê18Æü¡¦¹Åç»ÔÊ¿ÏÂµÇ°¸ø±àÁ°È¯Ãå¡Ë¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Áª¼ê¤¬7ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤ÇÁí¹ç3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢¹õÅÄÄ«Æü¤Ï²¬»³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ10¶è¤Ç¶è´ÖµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿º´Æ£·½ÂÁ¡Ê¶ðÂç¡Ë¤ÏµþÅÔ¡¢3¶è¶è´Ö¾Þ¤ÎËÜ´Öñ¥¡ÊÃæÂç¡Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î°ì°÷¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£Ê¡Åç¤ÏÁ´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿³ØË¡ÀÐÀî¹â¤ÎÁý»ÒÍÛÂÀ¡¢·ªÂ¼Î¿¤é¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£Ê¼¸Ë¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁ1¶è2°Ì¤ÎÆ£ÅÄÂçÃÒ¡ÊÃæÂç¡Ë¡¢Á´¹ñ¹â¹»±ØÅÁ1¶è2°Ì¤Î¿·ºÊÎË¸Ê¡ÊÀ¾ÏÆ¹©¡Ë¤é¤¬¼çÎÏ¡£4Ï¢ÇÆÃæ¤ÎÄ¹Ìî¤Ïº´µ×Ä¹À»¹â¤«¤é4¿Í¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¡£