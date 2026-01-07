冬の主役＜４＞ジャンプ女子 丸山希２７（北野建設）

ミラノ・コルティナ冬季五輪、パラリンピックイヤーが幕を開けた。

長く日本をリードするエースや新星など本番を間近に控えたアスリートの今を紹介する。

けがの恐怖も克服

ミラノ・コルティナ五輪まで１年を切った昨年４月、所属先の北野建設の人事考課目標シートにこう記した。「総合点２４０点、飛型点５４点」。その後大会に出場するたび、この目標に対する報告書を会社に提出してきた。具体的な数字に込めたのは、世界一への決意だった。

ワールドカップ（Ｗ杯）総合２連覇中のニカ・プレブツ（スロベニア）の得点を分析した。個人２冠だった昨年の世界選手権でプレブツは飛型点５４〜５５点台をマークし、ノーマルヒル（ＮＨ）の総合点は２５９・２点。女王と勝負するために必要な数値として設定し、「この点数を上回らなければＷ杯はもちろん、五輪で成し遂げたい金メダルに届かない」と意図を明かす。

総合点は飛距離点と飛型点などの合計で算出されるため、遠くへ飛ぶとともに着地までの美しい飛型が必要だ。丸山はヒルサイズの９５％、ＮＨで１００メートルなら９５メートルを目標にし、まず飛距離を出し、飛べるようになれば次に着地を決められるまで繰り返した。「（練習の際に）数字まで考えて取り組んだことはなかった」。この取り組みが飛躍を大きく変えた。

２０２１年秋の左膝前十字靱帯（じんたい）損傷以来、恐怖心がつきまとった。特に遠くへ飛んだ時に、着地でしゃがんでしまう。「練習から飛距離を出していると試合で飛んでも怖くない」。怖さが消えて着地も安定し、飛距離、飛型ともに向上した。

それを証明したのが昨年１０月のグランプリだ。独クリンゲンタール大会のラージヒルでプレブツを抑えて優勝。飛型点こそ５０点に届かなかったが、総合点は２４９・２点と目標値をクリアし２位プレブツの２３１・８点を上回った。

Ｗ杯初戦で初優勝を飾ると、開幕から３連勝を含む５戦連続の表彰台。１２月にも２勝し、ここまで１２戦５勝で総合で首位を走る。おなじく５勝し僅差の２位のプレブツとともに五輪の優勝候補に挙げられている。

多少のミスがあっても飛距離を落とさない。緊張した中でも、自身がやりたい動きを自然とできるようになった。何より、飛距離が出ても「今は楽しく飛べている」。けがを乗り越え恐怖心を克服し豊かな才能がついに開花した。その強さは本物だ。

「子どもの頃、五輪で金メダルを掲げている選手たちを見て、こうなりたいと夢見てきた」。夢は現実の目標となり、達成するためプレブツに勝ちに行く。（福井浩介）

［名場面］高梨 重圧越えた

◆２０１８年平昌五輪 女子のジャンプが初めて五輪種目として行われた１４年ソチ五輪で金メダルの有力候補だった当時１７歳の高梨沙羅（クラレ）がノーマルヒル（ＮＨ）で４位に終わった。４年後、平昌（ピョンチャン）五輪のＮＨで高梨は１０３メートル５０の好ジャンプを２本そろえて銅メダルに輝いた。ソチの挫折とその後の重圧を乗り越え、獲得した日本女子初のメダル。長年ともに競技を引っ張ってきた伊藤有希（土屋ホーム）は自身が９位と悔しい結果に終わった中、高梨に真っ先に駆け寄って祝福し、抱き合って互いに涙を流した。