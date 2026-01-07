湘南乃風のSHOCK EYE（49）が6日、Instagramを更新。「本当に最高の絶景」だという、後光が差した神秘的な写真を公開し、反響が寄せられている。

【映像】｢ご利益ありそう｣ これまでに撮影した神秘的な写真（複数カット）

人気占い師のゲッターズ飯田に、「いままで占ってきた中で、1、2位を争う運の強さ」「歩くパワースポット」と称されるなど、強運の持ち主として知られるSHOCK EYE。

湘南乃風として活躍する一方、写真家としての一面も持っており、Instagramでは「奇跡の瞬間」とつづったスカイツリーと月が重なる写真や、赤焼けした富士山など、数々の絶景写真を投稿してきた。

｢初めてみました｣｢ご利益ありそう｣ 神秘的な写真に絶賛の声

2026年1月6日の更新では、富士本栖湖リゾートで撮影したという神秘的な写真を披露している。

「今朝、新年初のダイヤモンド富士を撮影することができました。やったあー！2026年も最高のスタートがきれそうです。とにもかくにも、本当に最高の絶景でした。神恩感謝」

この投稿にファンから、「初めて見ました」「神々しくてとってもすごいですね」「パワーを感じます」「見るだけで今年1年、いいことありそうですね」「ショッくんに後光が差してる それだけでご利益がありそう」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）