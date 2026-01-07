東日本発祥７７周年「倉茂記念杯・Ｇ３」が１５日から１８日まで、埼玉県の大宮競輪場で開催される。このＰＲのため、埼玉県県営競技事務所の林大輔所長ら関係者が７日、埼玉支部のガールズ選手・黒沢夢姫、中島瞳を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

東日本競輪発祥の地・大宮競輪では「競輪の生みの親」倉茂貞助氏の功績をたたえるべく、２００２年の５３周年記念から現レース名で施行。Ｓ班からは真杉匠（栃木）、寺崎浩平（福井）、古性優作（大阪）の３人が参戦を予定しており、森に囲まれた５００バンクで熱い攻防が期待できる。

場内イベントも盛りだくさん。１６日は埼玉支部レジェンドＯＢの平原康多氏のトークショー、同１６日には佐藤慎太郎（福島・７８期）の限界トークライブも開催。１７、１８日の土日には「とちぎ肉祭」を開催する。「第６回高等学校選抜ケイリン 大宮記念杯」（１７日）のほか、「トレンディエンジェル」のお笑いライブなど充実。林所長は「若い世代からファミリー層まで幅広い世代の方に楽しんでもらえたら。競輪場に来てもらって、競輪の魅力に触れてほしい」と語る。

ガールズ選手もそれぞれ推しの選手を紹介。中島は同じ埼玉支部の森田一郎を挙げ「同期なので頑張ってほしい」と期待した。また、黒沢は同支部の先輩である武藤龍生に注目しつつ、「旦那さん（征治）も走るので、頑張ってほしい」と笑顔。売り上げ目標は６５億円に設定している。