寒さに負けない！冷気シャット＆暖かさキープの【ザ・ノース・フェイス】真冬対応ダウンをAmazonでチェック‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
雪上も街中も快適に。機能性と暖かさを備えた万能アウター【ザノースフェイス】のダウンがAmazonに登場!
ザノースフェイスのダウンは、真冬の天体観測や雪上ハイクといった厳しい寒さの環境にも対応できる、高い保温性を備えた防寒ジャケット。表地には非フッ素メンブレンを採用した30デニールの「GORE-TEX WINDSTOPPER」2層構造を使用し、防風性と耐水性を両立している。多少の雨や雪ならしっかり弾き、冷たい風を遮断することで、冬のアウトドアシーンでも快適な着用感を保つ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
中わたには、特殊セラミックスの遠赤外線効果により優れた保温力が持続する光電子ダウンを封入。高度な洗浄技術で汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンを使用することで、ダウン本来の膨らみと高い保温性を最大限に引き出している。中わた入りの内襟やフロントのダブルフラップ構造により、冷気が入り込みやすいコールドスポットを軽減し、全体の保温性をさらに高めている。
→【アイテム詳細を見る】
両胸には止水ファスナー付きポケットを配置し、内側にはボトルポケットを2つ備えるなど、収納性も充実。裾にはドローコードを採用し、フィット感の調整が可能。フロントはダブルファスナー仕様で、動きやすさと防風性を両立している。携行に便利なスタッフサックが付属し、持ち運びも容易。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルでゆとりのあるボックスシルエットは、時流に合わせてバランスよくアップデートされており、アウトドアだけでなく日常の防寒アウターとしても使いやすい。厳冬期のアクティビティから街中まで幅広く活躍する、頼れる一着。
雪上も街中も快適に。機能性と暖かさを備えた万能アウター【ザノースフェイス】のダウンがAmazonに登場!
ザノースフェイスのダウンは、真冬の天体観測や雪上ハイクといった厳しい寒さの環境にも対応できる、高い保温性を備えた防寒ジャケット。表地には非フッ素メンブレンを採用した30デニールの「GORE-TEX WINDSTOPPER」2層構造を使用し、防風性と耐水性を両立している。多少の雨や雪ならしっかり弾き、冷たい風を遮断することで、冬のアウトドアシーンでも快適な着用感を保つ。
→【アイテム詳細を見る】
中わたには、特殊セラミックスの遠赤外線効果により優れた保温力が持続する光電子ダウンを封入。高度な洗浄技術で汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンを使用することで、ダウン本来の膨らみと高い保温性を最大限に引き出している。中わた入りの内襟やフロントのダブルフラップ構造により、冷気が入り込みやすいコールドスポットを軽減し、全体の保温性をさらに高めている。
→【アイテム詳細を見る】
両胸には止水ファスナー付きポケットを配置し、内側にはボトルポケットを2つ備えるなど、収納性も充実。裾にはドローコードを採用し、フィット感の調整が可能。フロントはダブルファスナー仕様で、動きやすさと防風性を両立している。携行に便利なスタッフサックが付属し、持ち運びも容易。
→【アイテム詳細を見る】
シンプルでゆとりのあるボックスシルエットは、時流に合わせてバランスよくアップデートされており、アウトドアだけでなく日常の防寒アウターとしても使いやすい。厳冬期のアクティビティから街中まで幅広く活躍する、頼れる一着。